【狙擊Adani】印度國營保險公司LIC或審視阿達尼集團持股

▲ 【狙擊Adani】印度國營保險公司LIC或審查阿達尼集團持股

印度大亨Gautam Adani旗下阿達尼集團（Adani Group）近期遭美資沽空機構狙擊，印度國營保險公司LIC主席M.R. Kumar表示，計劃盡快與Adani管理層討論當前危機，會後可能決定重新審視其在阿達尼集團股份，強調目前沒有減持計劃。

Kumar接受外電訪問時坦言，公司作爲投資者，很少遇上類似情況，已聯繫到Adani 管理層，希望數日內舉行會議，了解更多集團內部更多詳情。他又指，LIC 是根據市場基本面作出投資決策，不太擔心阿達尼集團的高債務水平或其股價近期的波動。

LIC持有阿達尼多家公司 合計投資逾346億港元

美資沽空機構Hindenburg上月中狙擊阿達尼集團財務造假，LlC在事發後一星期發聲明指，公司累計投資3647億印度盧布（約346億港元）於阿達尼系內公司，相當於公司資產管理規模約1%。

據第三方數據，LIC至12月底，持有Adani Enterprises 4.23% 的股份，同時截至去年11月，LIC也持有 Adani Ports 9.14% 的股份。

陷投資風波 LIC遭印反對黨指控揮霍公款

Adani事件加劇外界對印度保險公司敞口的擔憂，在國内引發強烈政治風波，印度主要反對黨指責政府以及LIC揮霍公款，並要求對狙擊報告的指控進行調查，而在上周，有政治團體在LIC 數個辦事處發起抗議活動，稱阿達尼股價暴跌是一場涉及普通民眾資金的騙局。

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記者：伍鍵文