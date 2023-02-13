雨後料3月初公佈首張價單　住宅會所連園林佔地3.7萬平方呎

星星地產（01560）主席及首席執行官陳文輝稱，旗下元朗新盤雨後料於短期內獲批預售，最快月內上載樓書，計劃於下月初開價，並正式展開銷售。定價仍在商討中，講考慮項目質素及優勢，以合理價推出。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，項目單位實用面積約260至900平方呎，其中標準單位實用面積約介乎270至710平方呎，提供開放式至三房戶型，首批單位料提供最少67伙。

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項目的住宅會所Club ATR連園林面積佔地約3.7萬平方呎，當中設有戶外游泳池、健身室、半戶外舞蹈及瑜伽空間、室內羽毛球及籃球場，以及戶外水耕種植場等。

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