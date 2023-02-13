【職場培訓】戶戶送宣布與職業訓練局合作 將投放一百萬為外送專員提供進修機會

戶戶送宣布投資100萬元與職業訓練局（VTC）展開合作，推出全新的外送專員技能提升課程，協助外送專員提升技能，發揮個人潛能。全新課程將為有意拓展商業知識，以及提升機械工程相關專業技能的外送專員提供進修機會。

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為期三天的商業課程，讓外送專員從管理、溝通、市場營銷及創業等方向展開學習，為他們提供更多機會，拓闊其就業出路。 除了提升商業技能外，外送專員亦可以報讀電單車維修課程，從中認識基本的電單車機械原理，以及接觸車輛檢查和道路安全等知識。透過此入門機械課程，外送專員將學習如何自己修理車 輛，並可在有需要時幫助其同業和其他道路上的電單車使用者，同時有機會進入機械工程的專 業領域，踏上專才之路。

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除了以上兩項全新課程外，現時戶戶送透過戶戶學院與外送專員獎學金計劃，為外送專員提供 700 多個 OpenClassrooms 免費網上課程。戶戶送希望藉著提供更多元化的技能提升課程，支 持外送專員的長遠發展及成長。

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撰文：鄭日棱