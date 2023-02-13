【智能手機】郭明錤：近所有Android品牌面對高庫存風險　至少未來6至9個月出貨恐按年倒退

▲ 郭明錤：近所有Android品牌面對高庫存風險 至少未來6至9個月出貨恐按年倒退

天風國際證券分析師郭明錤此前稱小米 （01810） 庫存問題。他於最新報告表示，不僅是小米，幾乎所有Android品牌均面臨因需求疲弱導致的高庫存風險。以Samsung為例，Samsung的全球手機庫存 （終端與零組件總和）預計要到6月才有機會降到合理水位。

提到小米的庫存問題，他指，約等同2,000至3,000萬部小米手機的零組件庫存中，狀況最嚴重的是處理器。

郭明錤指，對有議價力的Android零組件供應商，由於在2020至2022年供應短缺時簽下的供貨合約，可以將庫存轉嫁到品牌與代理商或經銷商。然而，這樣做雖可讓庫存在短期內修正到合理水位，但品牌與代理商或經銷商的高庫存可能會導致未來數個季度對零組件的需求疲弱。

他續指，品牌或代理商或經銷商對零組件的需求疲弱，故即便庫存降到合理水位的零組件，至少在未來6至9個月普遍也會面臨出貨按年倒退的挑戰，可能不利股價表現。

因應部份零組件供應商因面臨產業結構改變，例如新競爭對手進入導致市佔率下滑等，郭明錤指，即使未來需求因經濟復甦而改善，仍面臨中長期成長放緩或衰退的挑戰。

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編輯：袁諾曦