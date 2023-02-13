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【慈善工作】滙豐與紅十字會合推流動健康教育站　可進行簡單身體檢查

Hot Talk 16:07 2023/02/13

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【慈善工作】滙豐與紅十字會合推流動健康教育站　可進行簡單身體檢查

滙豐銀行慈善基金推出專為基層而設的「流動健康教育站」，提供基本保健服務、健康諮詢，以及公眾教育。市民可於「流動健康教育站」進行簡單的身體檢查，包括量度血壓、身體質量指數（BMI）、脂肪比例等，費用全免。香港紅十字會會跟進指數出現異樣的個案，例如邀請他們參與飲食、運動工作坊。

流動健康教育站服務時間早上10時至下午5時

「流動健康教育站」由香港紅十字會營運，將會到訪全港18區，估計今年內服務超過10.4萬人。香港紅十字會的專業醫療團隊，以及來自本地大學的護理學系學生，將於「流動健康教育站」提供諮詢服務和健康建議，滙豐義工亦會參與站內的運作。

「流動健康教育站」的服務時間為每天早上10時至下午5時，公眾可瀏覽香港紅十字會的網頁了解更多詳情。

香港上海滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建表示，不少市民往往忽略預防和保健，疫後復常，應更重視這方面，既可以幫助降低出現多種嚴重疾病的風險，亦能夠減少因為市民身體狀況欠佳而造成的社會和經濟代價。

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？ 恒指兩萬關能守住？

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相關文章：【家族傳承】滙豐私銀：慈善事業成接管財富的重要工具　未來8年將跨代轉移共18.3萬億美元財富

編輯：陳韻妍

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