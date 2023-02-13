【香港出口】2022年12月份出口貨量按年續挫32.3%　輸往台、中、美跌幅超過3成

政府統計處今（13日）發表2022年12月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。

2022年12月份香港的商品整體出口貨量及進口貨量，分別按年下跌32.3%和26.7%。對外商品貿易貨量變動是從對外商品貿易貨值變動中，扣除價格變動的影響而計算出來。

出口表現

按主要目的地而言，2022年12月與2021年同月比較，輸往所有主要目的地的整體出口貨量均錄得跌幅，其中台灣（-36.1%）、中國內地（內地）（-34.6%）、美國（-31.0%）均跌超過3成；其餘主要目的地包括越南（-29.4%）及印度（-19.7%）。

與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：美國（7.2%）、內地（6.0%）、印度（3.5%）、越南（3.4%）及台灣（3.3%）。

進口表現

按主要供應地而言，來自所有主要供應地的進口貨量均錄得跌幅：韓國（-43.8%）、內地（-33.8%）、日本（-18.3%）、台灣（-15.0%）及新加坡（-11.4%）。

與此同時，來自內地（8.4%）、台灣（1.9%）、日本（1.5%）及韓國（0.1%）的進口價格上升。另一方面，來自新加坡的進口價格則下跌0.4%。

【中港通關】跨境陸路運輸漸復常 2023港出口值料升5%

記者：楊嘉軒