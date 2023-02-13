【港元定存】港元定存新春超高息快將到期 最高息達18厘

▲ 多個新春高息港元定存計劃，快將到期。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

恒指在星期一考驗21000點關口，但6間港銀照減港元定期存款息，包括工銀亞洲1年期息率狠削0.3厘至3.9厘；渣打香港 （02888） 削半年及1年年息0.2厘，目前半年報3.4厘，1年是3.6厘；建行亞洲半年及1年期年息齊調低0.25厘至僅險守3厘；創興減3個月年息0.1厘至3.4厘；交銀香港微削3個月年息0.05厘至3.4厘；至於信銀國際則剛減3個月年息0.15厘，新報3.3厘。

此外，追息族須注意不少特惠息陸續於2月中下旬截止，包括集友兩個高息優惠，其3個月年息享3.4厘、6個月年息3.75厘，起存金額為100萬元，上限3000萬元，適合所有客戶的全新資金，分行渠道開立；推廣期至本周四（2月16日），但額滿即止。

專家籲先鎖定超高息定存

雖然南商把13個月年息加0.18厘至4.08厘，但1年定存僅3.9厘，參考去年底其1年定存最高有5.4厘，以門檻100萬元計，全期賺息由高峰時的5.4萬元，目前只袋3.9萬元利息，慎防1年期於下周到期後新存息更低。

專家提醒好息之徒，宜緊抓特惠息仍在先鎖定高息尾巴，例如恒生 （00011） 狠削特選客戶定存續期的3個月年息1.08厘至3.6厘，而此優惠亦於本周三（15日）屆滿。

至於滙豐（HSBC）於1月16日新推着數，客戶單一存入達50萬元合資格新資金，並開立3個月定存，可享500元現金獎賞；大戶若存入2000萬元，最高獎2000元，優惠至本周四止。中銀香港 （02388） 於上周五（10日）推7天期年息享18厘，跑贏恒生同期的10.9厘，膺冠絕全城的高息王，但於2月底截止。

匯立預告 情人節推驚喜高息

同樣在2月底屬新春限定的，是渣打香港、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及Trip.com有份的虛擬銀行Mox Bank，由2月6日至2月28日，新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月港元定存，即享有額外9.7厘年利率，連同0.3厘基本年利率，新客戶可享合共10厘年利率。以上限5萬元計，1個月可賺息約416元。

順帶一提，TOM集團 （02383） 有份虛銀匯立（WeLab Bank）預告，明天情人節隨時閃現驚喜高息，促存戶先入錢。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】1年港元定存最高4.2厘 跌市穩袋12萬元利息

【歐元定存】歐元定存息最高7厘 中資行出招搶吸資金

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪