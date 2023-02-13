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【3D打印機】YouTube現身「最球最細部」3D打印機　高度相若於一根火柴

科技 19:14 2023/02/13

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YouTube頻道「My N Mi」近日發布了多則微型3D打印機影片，展示其高度與一根火柴大致相同，闊度則與SD卡相若。

3D打印機與一般電子產品一樣，設有不同的規格款式。據科技網站《Tom's Hardware》報道，近日更有一款聲稱是最球最細部的3D打印機面世，體積僅18 x 31 x 41毫米（mm）。該3D打印機的高度與一根火柴大致相同，闊度則與SD卡相若。

報道指，YouTube頻道「My N Mi」近日發布了多則通常被稱作樹脂3D打印的微型SLA（Stereolithography）3D打印機影片，精密度為0.135mm，圖層解析度為0.005至0.3mm，重量僅為17克。相比之下，外媒測試過其認為是市面上較好的樹脂3D打印機Anycubic Photon M3，體積為163 x 102 x 180mm，z軸精密度為0.01mm，就重達7公斤（15.4磅）。

影片顯示，該微型3D打印機可以在短短幾分鐘內，輸出一個微小的半透明的綠色機械人模型。列印完成後，將機械人模型從打列印取出，舉到燈光下，細節依然相當精細，例如臉部和腿上擁有機械細節。

事實上，該YouTube頻道在4星期前已發布首則影片，近日再陸續推出更多新影片，惟至今未有表明誰是開發商或開發人員，以及微型3D打印機的具體組成部分，尚有待頻道負責人回應。《Tom's Hardware》則估計打印機是由木材及塑膠組合製成。

責任編輯：張寶燕

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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