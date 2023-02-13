時富黃偉棠：中港股市危必有機 短綫看好周期性消費及旅遊股 長綫吸納醫療新能源

港股今年開局不錯，恒指一直企在21000點之上，時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，2023年可稱為「有危必有機」的一年，中港兩地這幾年因為疫情、政策及國外技術領域的封鎖，股市承受較大衝擊，股值目前也較為偏軟。可幸的是，內地抗疫情況漸趨明朗，人流及物流也慢慢恢復正常，這有利於整體經濟復甦，再加上低股值的客觀情況，造成滬、深、港三地出現難得的投資機會。相對歐美股市的審慎樂觀態度，更看好中港股市。

他指出，雖然1月份環球主要市場均有良好表現，投資者情緒也較為樂觀，但仍需多加注意上半年中美公佈的主要經濟數據。目前市場對通脹及經濟衰退仍處於一個十分敏感的狀態，稍一數據未如預期理想，將對整個資本市場帶來另一波衝擊。倘若首兩季數據持續向好，臨界點則會在第三季開始出現。

從股市板塊角度來看，他表示，因疫情優化政策，短期（3至6個月）看好內地周期性消費及旅遊業相關的股份。上月春節假期期間，內地出遊人數達3.08億人，已恢復到2019年同期的88.6%，加上2月6日起在試點城市恢復出境團隊旅遊及「機票+酒店」業務，相信短期內會帶來幫助。

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至於房地產亦因國家早前公佈的一系列房產政策變得更有保障，可給投資者一個能捕捉短期反彈之機遇。

就長綫（6至12個月）投資而言，因中國對醫療醫健需求大增，加上疫情後市民對健康日漸重視，這利好相關板塊的投資表現。同時，內地將繼續解決長期依賴能源外求的問題，光能、風能及核能等新能源行業相信可以受惠。市民對內地經濟復甦的預期亦有利於週期性消費行業。

雖然房產政策是有所鬆動，但目前房地產整體債務問題仍然突出，內銀及保險等行業均有機會受違約問題影響，故黃偉棠建議規避金融板塊。

放眼美國，高息環境將維持一段時間，這短期有利於當地銀行業表現，但由於美國經濟軟著陸機會較大，加上高息環境將增加美國民眾的債務負擔，如房貸、零售信貸消費等，故他建議就中長期投資周期而言，避開銀行及高消費奢侈品等行業。

同時俄烏戰爭及經濟衰退的威脅產生全球經濟前景不確定性，導致科企在最近一段時間採取裁員，減產等動作，這對科技行業也帶來一定影響。

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記者：李兆明