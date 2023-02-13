  • 25°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時富黃偉棠：中港股市危必有機 短綫看好周期性消費及旅遊股 長綫吸納醫療新能源

股樓投資 15:49 2023/02/13

分享：

分享：

港股今年開局不錯，恒指一直企在21000點之上，時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，2023年可稱為「有危必有機」的一年，中港兩地這幾年因為疫情、政策及國外技術領域的封鎖，股市承受較大衝擊，股值目前也較為偏軟。可幸的是，內地抗疫情況漸趨明朗，人流及物流也慢慢恢復正常，這有利於整體經濟復甦，再加上低股值的客觀情況，造成滬、深、港三地出現難得的投資機會。相對歐美股市的審慎樂觀態度，更看好中港股市。

他指出，雖然1月份環球主要市場均有良好表現，投資者情緒也較為樂觀，但仍需多加注意上半年中美公佈的主要經濟數據。目前市場對通脹及經濟衰退仍處於一個十分敏感的狀態，稍一數據未如預期理想，將對整個資本市場帶來另一波衝擊。倘若首兩季數據持續向好，臨界點則會在第三季開始出現。

從股市板塊角度來看，他表示，因疫情優化政策，短期（3至6個月）看好內地周期性消費及旅遊業相關的股份。上月春節假期期間，內地出遊人數達3.08億人，已恢復到2019年同期的88.6%，加上2月6日起在試點城市恢復出境團隊旅遊及「機票+酒店」業務，相信短期內會帶來幫助。

延伸閱讀：【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋【見下頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

至於房地產亦因國家早前公佈的一系列房產政策變得更有保障，可給投資者一個能捕捉短期反彈之機遇。

就長綫（6至12個月）投資而言，因中國對醫療醫健需求大增，加上疫情後市民對健康日漸重視，這利好相關板塊的投資表現。同時，內地將繼續解決長期依賴能源外求的問題，光能、風能及核能等新能源行業相信可以受惠。市民對內地經濟復甦的預期亦有利於週期性消費行業。

雖然房產政策是有所鬆動，但目前房地產整體債務問題仍然突出，內銀及保險等行業均有機會受違約問題影響，故黃偉棠建議規避金融板塊。

放眼美國，高息環境將維持一段時間，這短期有利於當地銀行業表現，但由於美國經濟軟著陸機會較大，加上高息環境將增加美國民眾的債務負擔，如房貸、零售信貸消費等，故他建議就中長期投資周期而言，避開銀行及高消費奢侈品等行業。

同時俄烏戰爭及經濟衰退的威脅產生全球經濟前景不確定性，導致科企在最近一段時間採取裁員，減產等動作，這對科技行業也帶來一定影響。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
恒生指數 美股 港股 新能源 核能 風能 財富及資產管理 經濟數據表現 財政政策 中國市場

上一篇文章

雨後料3月初公佈首張價單　住宅會所連園林佔地3.7萬平方呎

下一篇文章

【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】幾年前單位大翻新　沙田上車屋苑靚裝戶叫價490萬
【帶你睇盤】幾年前單位大翻新　沙田上車屋苑靚裝戶叫價490萬
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款