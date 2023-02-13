【加密貨幣】美國證交會擬起訴幣安穩定幣「BUSD」發行商Paxos　Paxos：停發BUSD、幣安：將放棄使用（第三版）

▲ 【加密貨幣】美國證交會據報認定「BUSD 為未註冊證券」 傳將計劃起訴發行商Paxos

《華爾街日報》引述消息指，美國證交會（SEC）擬起訴穩定幣發行商Paxos Trust Company，指控Paxos發行的美元穩定幣「Binance USD（BUSD）」違反投資者保護法。Paxos表示，因應紐約州金融服務部（NYDFS）指示，將停止發行新的BUSD，但仍可繼續贖回。

幣安行政總裁趙長鵬表示，未來幣安將會繼續支持用戶使用BUSD，但估計隨時間過去，用戶將轉用其他穩定幣，幣安也會作出相應的產品調整，例如不再使用BUSD為主要的交易貨幣。

Paxos：可贖回資金或轉換至USDP

Paxos指，現有的BUSD將繼續得到Paxos全面支持，至少在 2024年2月之前仍然得到充分支持和贖回。而新客戶和現有客戶可以利用美元贖回資金，或將他們的BUSD轉換為Pax Dollar（USDP），這是一種受監管同樣以美元支持的穩定幣，同樣由Paxos Trust發行。

BUSD為使用「幣安」品牌的穩定幣，據CoinMarketCap數據顯示，BUSD目前是全球第三大穩定幣，僅次於Tether（USDT）和USDC，市值超過160億美元。

Binance Coin在過去24小時跌5.2%，報291.91美元。比特幣跌1.2%，報21608美元，以太幣跌3.3%，報1483.03美元。

WSJ：BUSD是 一種「未註冊的證券」

WSJ消息人士報導，美國證交會在一封名為 「Wells Notice 」中指，與美元掛鉤的BUSD穩定幣是一種「未註冊的證券」，而該信發送至Paxos，提醒有可能對該公司採取執法行動。

報道指，Wells Notice並不是 證交會採取 法律行動的最終指標，因為接收者可以向SEC作出回應，解釋其不應提起訴訟的原因。

另外，據《彭博》報導，Paxos還面臨紐約州金融服務部的調查，但調查的範圍並未明確。

針對上述消息，美國證交會拒絕置評。

Paxos表示，將會終止與幣安的合作，因應FYDFS要求，由本月21日起停止發行新的BUSD。Paxos Trust將繼續管理BUSD的儲備，持續支持與美元以1︰1掛鈎，完全隔離並保存在破產遠程帳戶中。

幣安指，BUSD是一種由Paxos完全擁有和管理的穩定幣，BUSD的市值只會隨著時間的推移而下降。

趙長鵬指，若BUSD被法院裁定為證券，將對加密貨幣行業在司法管轄區內如何發展造成深遠影響。由於部分市場在監管上未明朗，幣安將會持續審視其他項目。

（第二版加入幣安回應，第三版加入幣安CEO及Paxos回應）

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？ 恒指兩萬關能守住？

相關文章：

【加密貨幣】幣安明日暫停美元轉賬 消息宣布後錢包淨流出超過1.7億美元

【加密貨幣】幣安與香港警方合作舉辦人員培訓 加強防範涉虛擬資產犯罪

【加密貨幣】比特幣重上去年8月高位 股神副手芒格促美國政府仿傚中國禁止加密貨幣

編輯：姚卓然