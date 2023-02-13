【加密貨幣】美國證交會據報認定幣安穩定幣「BUSD」為未註冊證券　謀起訴發行商Paxos

▲ 【加密貨幣】美國證交會據報認定「BUSD 為未註冊證券」 傳將計劃起訴發行商Paxos

《華爾街日報》引述消息指，美國證交會（SEC）擬起訴穩定幣發行商Paxos Trust Company，指控Paxos發行的美元穩定幣「Binance USD（BUSD）」違反投資者保護法。BUSD為使用「幣安」品牌穩定幣，據CoinMarketCap數據顯示，BUSD目前是全球第三大穩定幣，僅次於Tether（USDT）和USDC，市值超過160億美元。

幣安表示，BUSD由Paxos發行和擁有，幣安只授權品牌。幣安在一份聲明中稱其將繼續關注相關情況。

WSJ：BUSD是 一種「未註冊的證券」

WSJK消息人士報導，美國證交會在一封名為 「Wells Notice 」中指，與美元掛鉤的BUSD穩定幣是一種「未註冊的證券」，而該信發送至Paxos，提醒有可能對該公司採取執法行動。

報道指，Wells Notice並不是 證交會採取 法律行動的最終指標，因為接收者可以向SEC作出回應，解釋其不應提起訴訟的原因。

另外，據《彭博》報導，Paxos還面臨紐約州金融服務部的調查，但調查的範圍並未明確。

針對上述消息，美國證交會、Paxos發言人拒絕置評，幣安則在聲明中指，BUSD 由Paxos發行和擁有，它只授權其品牌。公司將繼續監測相關情況。

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編輯：姚卓然