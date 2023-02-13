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【蘋果動向】新iMac料最快今年底面世　採用M3芯片

科技 15:54 2023/02/13

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對上一次更新已經是2021年4月的iMac，《彭博》記者Mark Gurman最新就指出，蘋果最快今年底才會推出新版本24吋iMac。（蘋果官網圖片）

蘋果近日已將其頂級效能芯片M2 Pro、M2 Max引入新版MacBook Pro產品線，推出新款的14吋及16吋MacBook Pro。至於對上一次更新已經是2021年4月的iMac，《彭博》記者Mark Gurman最新就指出，蘋果最快今年底才會推出新版本24吋iMac，並繼續預計新iMac將跳過M2芯片，直接採用尚未推出的M3芯片。

蘋果官網現時有售的iMac均為採用M1芯片，提供多達7款顏色選擇。外界原本預計iMac亦會如MacBook Air及MacBook Pro一樣，換上M2系列芯片，惟蘋果至今仍未明確表示會推出M2版的iMac。

Mark Gurman認為，蘋果並不會推出M2版iMac，而是等待與M3芯片一同推出。在M3芯片發布前，看不到有任何跡象顯示蘋果會推出新款iMac，預計新iMac 最快要等到2023年底或明年才會到貨。因此，如果計劃升級iMac的用戶，可能還要再等候。

綜合外電消息，蘋果M3芯片預計由台積電代工，使用3nm製程技術，效能及續航力也將有升級。現時的M2芯片亦同樣由台積電代工，使用5nm製程技術。

責任編輯：張寶燕

蘋果頂級效能芯片M2 Pro、M2 Max終於入引新版14吋及16吋MacBook Pro，有興趣讀者可以click入以下開箱實測文章及影片了解更多：

【新MacBook Pro開箱】無叉電夠用兩日？　實測14吋M2 Pro MacBook Pro　電力持久20小時（有片+多圖）

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【ETech快訊】續航力歷來最持久 新版MacBook Pro、Mac mini開售
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