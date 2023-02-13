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【ChatGPT】英偉達黃仁勳：ChatGPT是「AI界iPhone」　稱未來「人人可成程式員」

股市 15:47 2023/02/13

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【ChatGPT】英偉達黃仁勳：ChatGPT是「AI界iPhone」　稱未來「人人可成程式員」

美國芯片巨企英偉達（Nvidia，美：NVDA）行政總裁黃仁勳在一場講座中表示，ChatGPT對於人工智能（AI）行業而言，如同iPhone對手機領域影響，將打破科技界的屏障，所有人都可以成爲程序員，又預計或將會撬動百萬億美元市場。

黃仁勳提到，在ChatGPT 推出一周之際，誕生約500多個相關創業公司，可見吸引用戶的速度如此之快令人稱讚。而且它又推出有價值的AI解決方案，將是科技界又一大歷史性事件。

他又表示，ChatGPT將實現編程的民主化」， 基本人人可成爲程式員，預計將撬動涵蓋交通醫療、運輸、零售及物流在內的百萬億美元市場。

英偉達被視為人工智能技術發展的主要受惠公司之一，外界分析，ChatGPT觸發企業加大人工智能投資，過程將須用到高效能GPU運算。

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記者：伍鍵文

美股 創業 輝達（Nvidia，美：NVDA） NVIDIA 程式員 iPhone 零售 運輸 行業 美元
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