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【超級碗】M&M's吉祥物驚喜回歸 曾因換鞋掀風波

環球社會熱點 16:00 2023/02/13

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M&M's因改造擬人化吉祥物造型，包括換鞋及調整吉祥物性格設定而引起爭議，其後宣布改用代言人及永久停用吉祥物。但不少人視M&M's吉祥物為同年回憶，M&M's吉祥物於「超級碗」廣告中驚喜回歸。

【超級碗】Rihanna暌違7年回歸舞台 騷孕肚賣力唱跳 【下一頁】

M&M's為平衡不同群體的利益，上月決定起用演員Maya Rudolph為代言人，取代深入民心的擬人化吉祥物。

    點擊圖片放大
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Maya Rudolph日前也在M&M's廣告中正式亮相，也有多名演員穿上代表吉祥物顔色的服裝。而紅色M&M's吉祥物更快閃於廣告亮相，在Maya Rudolph身後舉牌。

網民似乎對M&M's吉祥物更受落，吉祥物於廣告短暫出現就已深受關注。

【英國王室】哈里梅根傳受邀出席加冕典禮 但要盡快答覆 【下一頁】

一眾M&M's吉祥物更於一段後續影片，「召開」記者會宣布回歸，紅色M&M稱不敢相信自己遭公司換走。

紫色M&M在廣告中，自認為「識行識走」的糖果，可以選擇的工作非常有限，為M&M's代言是其使命。公司發言人也證實，M&M's吉祥物將會回歸。

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責任編輯：鄭錦玲

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