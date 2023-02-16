【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理沈麗娟　海外教育推廣專才轉型財策經理　協助客戶實現所夢所想

曾對海外教育推廣工作充滿熱忱的沈麗娟（Jessica），現職宏利財富管理經理，在入行前已一直緊貼財策市場脈搏，深明保險理財行業極具發展潛力。適逢遇上改變其事業軌跡的「師傅」─ 宏利分行總監鄭家松（Bryan），引領她於2021年8月透過為各行各業精英度身訂造的「宏利C.E.O.計劃」加盟宏利。Jessica表現亮麗，先贏得「宏利C.E.O.計劃半年挑戰賽」，再於2022年以半年時間完成百萬圓桌會（MDRT, Million Dollar Round Table）會員資格，並奪得業界「保協傑出新星金獎」獎項，成為保險財策耀目新星，在事業跑道上脫穎而出，朝着成立團隊的目標前進。

如同很多遠赴海外升學的年青專業人才，Jessica先後完成瑞士酒店管理及澳洲工商管理學士學位課程，歷任廣告及市場推廣公司合夥人、海外教育行政及市場營銷推廣經理人員等職位。她憶述，從事海外教育推廣工作期間，由於大部分香港家長及同學不熟悉海外教育制度及升學前景，所以那時大部分的工作都是專注在到各院校，業界教育展，媒體及社交平台推廣海外教育，讓家長及同學更了解當地的教育制度及升學前景等。在入行後，深感海外教育推廣與理財教育如出一轍，由於大部分香港人缺乏理財基礎，所以往往會出現理財錯配的情況，有部分客戶過度保守，有部分就過度進取而忽略了當中的風險。深感專業財策顧問及理財教育角色的重要性，從而決定在入行初期由商業客戶開始推廣自己的理財教育初心。



喜遇伯樂 勇奪新人飛躍大獎



「真正令我下定決心轉換事業舞台的轉捩點，源於遇到由企業管理層轉投宏利25年的宏利分行總監Bryan師傅，發現他對於財策行業的熱忱及使命，期望令到行業更加專業化，協助客戶輕鬆愉快理財及改善與金錢的關係，從而達致豐盛人生。而我亦期望自己可以不斷提升財策專業知識，為客戶安排人生不同階段的理財目標從而支持他們在人生上的不同目標。」Jessica直言，經過深思熟慮後，決定加入Bryan的團隊，與他一齊建立一個為客戶輕鬆愉快理財的專業財策團隊。

熟悉教育推廣事務的Jessica，在入職初期，已主動提出在工作中加入推廣理財教育的概念，冀助客戶作出適切的財策規劃。「慶幸Bryan理解並支持我的想法，並鼓勵我由拓展企業客戶網絡開始，集中向公司僱主及員工開展強積金管理的推廣，爭取客戶的信任；配合Bryan師傅的經驗分享和循循善誘，驅動我在業界逐漸站穩陣腳。不但成功達成『宏利C.E.O.計劃半年挑戰賽』的目標，更獲得全公司MPF Top Producer第十名的佳績，以及取得『卓越新人飛躍大獎』。」



潛質初現 入職計劃支援充足



被Jessica視為「伯樂」的Bryan看準她具備「千里馬」的潛質，加上Jessica具備平易近人、富有親和力、勇於嘗試和高度專注等優點，正是專業財策顧問所需的有利條件。「這亦見諸她主動參與開拓企業客戶及高資產市場的客戶網絡項目，透過進修增值，積極學習各類保費融資、物業活化、保險信託及移民稅務安排等知識，快速裝備企業客戶個案，贏得他們的信賴，我有信心她未來定可擔當領袖角色，創立自己的團隊。」

▲ Bryan（右） 踏入財策業事業第25年，多次奪得MDRT、COT、TOT 等榮譽，深明於行業的成功之道，必須有 Talent （潛能）、Passion（ 熱情）、和 Purpose（ 使命感）。他直言看好Jessica的陽光性格及卓越能力，定能青出於藍。

對於入行短短一年多，就在財策行業屢創佳績，Jessica相信，這與她通過「宏利C.E.O.計劃」入行有莫大關係。她指該計劃旨在滙聚有志轉職的各行業精英，由宏利的資深業界人士充當導師作出指引， 使加盟者彰顯自身的獨特優勢，發光發亮。

銘記初心 致力籌建個人團隊

展望在業界繼續盡展所長，Jessica銳意吸納對保險財策行業深具熱誠的各界人才加入，實現合作共贏。同時，她亦以「Your financial goals support your life goals」作為座右銘，時刻提醒自己不忘初心，協助客戶進行理財規劃，支持他們實現人生中各個不同目標，包括生兒育女、移民、置業及資產傳承等，任重道遠，也具有強烈的使命感。「正因如此，我很喜歡這份工作，既可成就個人事業，也能支持客戶達成心中理想，不斷創造利他的循環，意義重大。」

▲ Jessica十分感謝宏利及分區團隊的全方位支援及對她的信任，她將全力以赴，以專業、專注回饋客戶及團隊的支持。

（特約）