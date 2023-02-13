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【國產ChatGPT】曾為美團「二號人物」王慧文揚言進軍人工智能領域　出資組公司招人才

Hot Talk 14:48 2023/02/13

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【國產ChatGPT】曾為美團「二號人物」王慧文揚言進軍人工智能領域　出資組公司招人才

美團 （03690） 聯合創辦人、曾為公司「二號人物」的王慧文於微博發文表示，要「組隊」進軍人工智能領域，並打造中國的OpenAI，同時將成立北京光年之外科技有限公司。他更揚言，「即便只有一個人，我也要出發」。

他表示，個人為該公司出資5000萬美元，估值2億美元。然而，他坦言目前不懂AI技術，正在努力學習，因此，他個人不佔股份，資金佔股25%，75%的股份用於邀請頂級研發人才，下輪融資已有頂級創投基金認購2.3億美元。

他希望招聘的人才是業界公認頂級研發人才、狂熱相信Al改變世界、堅定確保AI造福人類。而本輪只招待研發，其他人才待下輪融資後進行。


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編輯：姚卓然

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