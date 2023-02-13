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【孖屐亭】保留現金　超級碗汽車廣告大幅下跌

商業 14:50 2023/02/13

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汽車製造商向來是美國超級碗（Super Bowl）的主要廣告商，但今年卻芳蹤杳然，據分析指，這是因為他們要保留現金，又或將廣告費花在其他地方。

【情人節禮物】荷包縮、心情漲　調查：美國今年情人節消費支出料創史上次高

根據Kantar Media數據顯示，去年的超級碗廣告中，以汽車行業佔了最大部分，達到9,930萬美元（約7.8億港元），比2021年增加了逾3千萬美元（約2.35億港元），當時花在網絡、媒體和電影的支出非常龐大。去年超級碗期間，30秒廣告的平均成本為650萬美元（約5.1千萬港元），比2016年高出200萬美元（約1,570萬港元）以上，2023年這筆費用更飇升至700萬美元（約5.5千萬港元）。

今年汽車廣告大幅減少，主要原因是近年汽車商開發電動汽車，動輒便要數十億美元，他們需要保留現金，為即將出現的經濟衰退做好準備。此外，汽車商還需要面對供應鏈問題。據Advertiser Perceptions商業智能總監Eric Haggstrom說：「廣告減少與超級碗本身關係不大，更大原因是來自汽車行業本身的窘境，包括汽車供應鏈問題，此外通脹令消費者縮減預算，以及利率上升等打擊，都令汽車行業百上加斤。」

他指出，由於疫情期間的供應鏈問題，導致庫存緊張，銷售減少，故需要減少廣告開支，與此同時，新的汽車製造商又會仿效Tesla的無廣告模式，根本很少、甚至不會賣廣告。

【可再生能源】綠色電力購買量破紀錄　北美及亞太地區增長強勁

責任編輯：歐陽佩

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