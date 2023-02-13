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【土耳其地震】政府發113份拘捕令 最少12人被扣押

環球社會熱點 15:03 2023/02/13

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土耳其敘利亞上周發生7.8級大地震，多幢房屋倒塌引來外界關注當地建築問題。土耳其表示，警方已發出113份拘捕令，據報扣押最少12人，當中包括承建商。地震造成整體死亡人數已逾3.3萬人，預料將有更多人被捕。

土耳其2月大嬰兒隔128小時獲救 餓到啜救援人員手指 【下一頁】

土耳其與敘利亞兩國累計有大批民眾死於地震，土耳其官員表示，警方已發出113分拘捕令。土耳其司法部長Bekir Bozdag周日（12日）表示，約有131人正接受調查，指有關人士涉嫌參與建造未能抵禦地震的建築物。司法部亦指，共有3人被捕候審，7人被拘留，另有7人被禁止離境。

DHA通訊社等多個土耳其傳媒報道，當局在伊斯坦布爾機場拘捕2名承建商。據報被捕二人是夫妻關係，當時正計劃前往格魯吉亞（Georgia）。DHA引述其中一名被拘留的承建商Yavuz Karakus報稱，他自稱對建造的44幢建築物問心無愧，一切有按規定興建。

土耳其地震災區現暴力衝突 德國奧地利人員曾暫停搜救 【下一頁】

地震造成多達兩國數千幢建築物倒塌，引發外界質疑，是次地震後果如此嚴重或有人禍因素。土耳其多名專家一直警告，由於腐敗及政府政策，當地許多新建築並不安全。據悉當地政策允許當局，特赦違反建築法的承建商，鼓勵興建更多建築。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）承認，政策存在缺陷，但他在災區視察期間亦指，災難總是會發生，是命運的一部分。外界預料將會有更多人被捕，但當地民眾或會視拘捕行動為政府企圖轉移責任的行動。

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責任編輯：李俊儀

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