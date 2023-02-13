▲ 【禁跨境炒股】李惟宏：關注中證監跨境展業新規影響 監管機構指引太清晰未必好事

中證監2月底正式更新經紀業務管理辦法，表明加強監管非法跨境經紀業務，有大型本地券商近期近期向客戶發信指，從2月中起暫停處理關閉以內地身份證開戶的賬戶。香港證券業協會、立法會金融服務界議員李惟宏稱，部分影響較大的行家暫停部分服務，但對不同券商的影響都有不同，不能概括對整體行業的衝擊有多大，會密切與業界溝通，向局方、監管機構了解更多，會以較保守的態度再跟進。

李惟宏稱，雖然業界希望有更清昕指引，但認為若監管機構發出相當清晰的指引，或會出現一些額外要求，對行業或未必是好事，反而加重業界影響。

中證監1月發出更新版《證券經紀業務管理辦法》，並在2月28日實行，當中提及跨境活動的條文包括：

第四十六條 境外證券經營機構違反《證券公司監督管理條例》第九十五條，直接或者通過其關聯機構、合作機構，在境內 開展境外證券交易服務的營銷、開戶等活動的，按照《證券法》 第二百零二條的規定予以處罰。

相應的《證券公司監督管理條例》的條文為：

第九十五條 境外證券經營機構在境內經營證券業務或者設立代表機構，應當經國務院證券監督管理機構批准。具體辦法由國務院證券監督管理機構制定，報國務院批准。

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