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【美團3690】美團改善「大訂單」配送業務、騎手送1單收入等於平時4單　情人節投入600萬配送費補貼

股市 14:20 2023/02/13

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【美團3690】美團改善「大訂單」配送業務、騎手送1單收入等於平時4單　情人節投入600萬配送費補貼

內媒報道，美團 （03690） 在傳統的外賣等即時配送業務基礎上，正將觸角切入手機、美妝乃至家居家電等高客單價的「大訂單」市場，針對鮮花、美妝、手機等「大體積、大重量、高價格」的訂單，分別優化配送規則。報道以配送一部手機為例，騎手可獲基礎配送費疊加高價單補貼，在路程大致相同的情況下，送1單收入約等於平時的4單。

隨即時零售需求的增長，重量大、體積大、價格高的「大訂單」數量與日俱增，為紓解騎手配送難題，便從調度機制、配送時間、配送補貼及申訴免責多個環節改變規則。

報道指，今年情人節當天，美團配送預計將投入約600萬元人民幣，用於鮮花類訂單的騎手配送費補貼，而且在大訂單調度機制上，美團配送也會優先匹配訂單少、餐箱空間充足的騎手。美團並在搶單池展示「商品大體積」等標籤，幫助騎手判斷是否接單；配送時間亦充分考慮大訂單的配送難度，保障騎手時間充足和安全行駛；對於無法配送的訂單，騎手可通過異常場景申訴獲得免責，保障正當權益。

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編輯：陳韻妍

港股 美團－W（03690） 中國市場 外賣 商品 補貼 零售 情人節
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