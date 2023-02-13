  • 26°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 15:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英工黨指控保守黨政府大花筒 食貴價餐廳租五星酒店

環球政治 14:30 2023/02/13

分享：

分享：

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）出名富貴，上任以來曾數度遭外界攻擊「離地」。工黨近日發表報告指辛偉誠任財相期間，保守黨政府亂用採購卡機制作高額消費，包括食貴價餐廳及租住五星級酒店，2021年14個部門已花費近1.5億英鎊（約14.2億港元）。

英國驚險避過技術性衰退 全年經濟增長達4% 【下一頁】

英國政府在新冠疫情初期放寬採購卡機制，持卡人每筆交易消費上限升至2萬英鎊（約18.9萬港元），所有支出類別每月消費總上限為10萬英鎊（約94.6萬港元）。

工黨發表政府採購卡的報告，顯示英國政府14個部門2021年使用採購卡花費近1.45億英鎊，較10年前的8,490萬英鎊（約8億港元）大幅增加超過7成。

報告指政府部門曾作多筆奢侈消費，更將矛頭對準辛偉誠。工黨指辛偉誠2021年仍擔任財相期間，財政部沒有使用政府的藝術照收藏，以採購卡花費近3,400英鎊（約3.2萬港元）向The Tate Gallery購入13張藝術照，掛在財政部辦公室大樓。

外交部2021年在餐廳和酒吧類別的採購卡支出超過34.3萬英鎊（約324.4萬港元），卓慧思（Liz Truss）擔任外相時的一次招待會支出就超過7,200英鎊（約6.8萬港元）。

英國今年料避過技術性衰退 25%家庭仍難應付日常開支 【下一頁】

工黨更批評司法部等部門利用採購卡到訪貴價餐廳及五星級酒店，指時任首相約翰遜（Boris Johnson）2021年訪美帶24名隨行人員到紐約餐廳用膳，利用採購卡消費近4,500英鎊（約4.3萬港元）已足夠供養10名學齡幼兒1年的費用。

工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）抨擊政府浪費公帑，稱民眾維持生計十分艱難，卻要為前兩任首相過度消費的行為埋單。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新加坡去年經濟增長遜預期 今年增長料最高2.5%
今日
新加坡去年經濟增長遜預期 今年增長料最高2.5%
摩根大通傳與烏克蘭簽備忘錄 或創2355億私人資本重建
今日
摩根大通傳與烏克蘭簽備忘錄 或創2355億私人資本重建
Facebook母企Meta據報將再裁員 押後制定預算
2023/02/12
Facebook母企Meta據報將再裁員 押後制定預算
英國驚險避過技術性衰退 全年經濟增長達4%
2023/02/10
英國驚險避過技術性衰退 全年經濟增長達4%
澳洲首富69歲生日大抽獎 豪派2200萬獎勵員工
2023/02/10
澳洲首富69歲生日大抽獎 豪派2200萬獎勵員工

你可能感興趣

新加坡去年經濟增長遜預期 今年增長料最高2.5%
今日 14:13
新加坡去年經濟增長遜預期 今年增長料最高2.5%
摩根大通傳與烏克蘭簽備忘錄 或創2355億私人資本重建
今日 11:15
摩根大通傳與烏克蘭簽備忘錄 或創2355億私人資本重建
Facebook母企Meta據報將再裁員 押後制定預算
18:52 2023/02/12
Facebook母企Meta據報將再裁員 押後制定預算
經濟 經濟衰退 辛偉誠 卓慧思 英國

上一篇文章

【土耳其地震】政府發113份拘捕令 最少12人被扣押

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏料尋私人資本助重建 伊朗被指偷運先進無人機（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國華盛頓景點劫案增 旅客著一牌子外套易成盜賊目標
美國華盛頓景點劫案增 旅客著一牌子外套易成盜賊目標
加拿大北部發現不明飛行物體 再遭美軍戰機擊落
加拿大北部發現不明飛行物體 再遭美軍戰機擊落
【土耳其地震】2月大嬰兒隔128小時獲救 餓到啜救援人員手指
【土耳其地震】2月大嬰兒隔128小時獲救 餓到啜救援人員手指
新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間12:00）
【土耳其地震】災區現暴力衝突 德國奧地利人員曾暫停搜救
【土耳其地震】災區現暴力衝突 德國奧地利人員曾暫停搜救
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款