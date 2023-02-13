英工黨指控保守黨政府大花筒 食貴價餐廳租五星酒店

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）出名富貴，上任以來曾數度遭外界攻擊「離地」。工黨近日發表報告指辛偉誠任財相期間，保守黨政府亂用採購卡機制作高額消費，包括食貴價餐廳及租住五星級酒店，2021年14個部門已花費近1.5億英鎊（約14.2億港元）。

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英國政府在新冠疫情初期放寬採購卡機制，持卡人每筆交易消費上限升至2萬英鎊（約18.9萬港元），所有支出類別每月消費總上限為10萬英鎊（約94.6萬港元）。

工黨發表政府採購卡的報告，顯示英國政府14個部門2021年使用採購卡花費近1.45億英鎊，較10年前的8,490萬英鎊（約8億港元）大幅增加超過7成。

報告指政府部門曾作多筆奢侈消費，更將矛頭對準辛偉誠。工黨指辛偉誠2021年仍擔任財相期間，財政部沒有使用政府的藝術照收藏，以採購卡花費近3,400英鎊（約3.2萬港元）向The Tate Gallery購入13張藝術照，掛在財政部辦公室大樓。

外交部2021年在餐廳和酒吧類別的採購卡支出超過34.3萬英鎊（約324.4萬港元），卓慧思（Liz Truss）擔任外相時的一次招待會支出就超過7,200英鎊（約6.8萬港元）。

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工黨更批評司法部等部門利用採購卡到訪貴價餐廳及五星級酒店，指時任首相約翰遜（Boris Johnson）2021年訪美帶24名隨行人員到紐約餐廳用膳，利用採購卡消費近4,500英鎊（約4.3萬港元）已足夠供養10名學齡幼兒1年的費用。

工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）抨擊政府浪費公帑，稱民眾維持生計十分艱難，卻要為前兩任首相過度消費的行為埋單。

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責任編輯：鄭錦玲