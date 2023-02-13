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美耶魯大學日籍教授稱言論被曲解 曾提長者自殺解決日本人口老化

環球社會熱點 14:06 2023/02/13

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日本人口老化問題嚴重，當地政府積極尋求辦法解決。美國耶魯大學（Yale University）一名日本經濟學助理教授早前曾提出，長者應集體自殺解決人口老化。他近日受訪時堅稱，自己的言論被曲解，指言論只是比喻。

日本宣布畢業禮無需戴口罩 擬再放寬公共交通要求 【下一頁】

成田悠輔（Yusuke Narita）近日接受美國紐約時報訪問時辯稱，言論遭人誤解。他指自己只是關心日本出現的問題，言論亦只是比喻，形容老年人群應該逐步離開社會舞台。他坦言自己發言應該更小心，考慮潛在負面含意。

他於2021年受訪時曾提出，解決日本人口老化的唯一辦法「顯而易見」，便是長者集體自殺或切腹，言論旋即惹起外界嘩然及批評。

日本或3月解除室內口罩令 民眾自行決定 【下一頁】

去年成田悠輔為言論辯護時，曾以電影《仲夏魘》（Midsommar）為例，指不論片中長者自殺是否一件好事，如果有人同意做法，應該為打造如此社會氛圍前發展。言論再次惹起抨擊，社會學家批評他的言論是「仇恨脆弱人群」。

成田悠輔亦曾稱，認為強制安樂死未來可能合法化。他稱此舉容許更年輕族群在商業﹑政治及其他社會層面上發展。不過，他強調並非提倡安樂死，只是認為未來將有更多相關討論。

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責任編輯：吳漢培

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