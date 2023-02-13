【可持續發展】恒隆地產擴充電動車充電站網絡　旗下充電設施較2021年增長60%

▲ 恒隆位於鰂魚涌康怡廣場的電動汽車充電設施

恒隆地產 （00101） 擴充其位於香港島及九龍物業的電動汽車充電站網絡，支持可持續交通系統普及化和減少碳排放，目前恒隆旗下物業的電動汽車充電設施遍布香港核心商業區及旅遊熱點，數量較2021年增長60%，分別位於山頂廣場、恒隆中心、康怡廣場、家樂坊、淘大商場及廣東道停車場，適合大部分電動汽車使用。

恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅表示，期望憑藉恒隆香港物業的地理優勢，拓展電動汽車充電站的覆蓋網絡，為顧客提供可持續的購物體驗。

恒隆制定明確的可持續發展議程，涵蓋短期、中期及長期的目標、指標及關鍵績效指標其中一項指標是在2025年年底前，為公司的物業組合的停車位提供符合或超出當地規範要求數量的電動汽車充電設施，並承諾2050年前實現淨零價值鏈溫室氣體排放。

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編輯：陳韻妍