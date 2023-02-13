新加坡去年經濟增長遜預期 今年增長料最高2.5%

各國陸續公布去年經濟數據，新加坡亦不例外。新加坡最新數據顯示，去年整體經濟增長3.6%，低於預期。新加坡當局同時預料，今年經濟增長將介乎0.5%至2.5%之間。新加坡第4季經濟按年增長2.1%，同樣遜於預期。

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新加坡貿易及工業部（MTI）周一（13日）公布經濟數據，2022年經濟增長3.6%，略低於此前估計的3.8%。新加坡當局預料，考慮到全球及國內經濟環境，2023年經濟增長將介乎0.5%至2.5%之間。

新加坡第4季度按年增長2.1%，少遜此前預測的2.2%，與第3季度的4%增長相比亦有所放慢。經季節性調整後，按季微增0.1%，同樣低於此前預測的0.2%，及低於上季的0.8%。MTI表示，增長主要由批發貿易、製造業及其他服務業帶動。

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MTI表示，隨著中國放寬防疫限制規定，不但有助新加坡旅遊、航空等行業發展，同時亦會提振區域經濟。MTI常務秘書林明亮（Gabriel Lim）承認，新加坡外部需求前景略有改善。

林明亮亦指，在現時金融條件趨緊的情況下，美國及歐元區經濟前景依然疲弱，全球經濟不確定依然存在。他預料外圍主要經濟體的增長放緩將拖累批發貿易、船運及金融保險業的增長。林明亮表示，新加坡2023年經濟增長預期介乎0.5%至2.5%。

新加坡自2021年10月起，1年內5度收緊貨幣政策。新加坡金融管理局（MAS）副總裁Edward Robinson則表示，目前央行貨幣政策立場適當。他指緊縮措施累積效應有助減慢通脹勢頭，並指近期通脹和增長結果符合MAS預期。

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責任編輯：李俊儀