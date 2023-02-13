【日本機票】國泰航空宣布再取消2月3日至3月30日多班往返日本航班　3.31恢復往返名古屋航班

▲ 【日本機票】國泰宣布再取消2月3日至3月30日多班往返日本航班

日本航班不停被取消。國泰航空 （00293） 表示，日本當局繼續限制航空公司營運由香港特別行政區前往日本之航班班次，因此國泰航空每周只能營運72班航班前往日本，較2023年2月至3月原定計畫營運並經已獲當局批准的航班少13至15班。

國泰航空預期4月及5月的航班將大致如期運作

同時，國泰航空擬由3月31日起恢復每周5對往返名古屋的航班。由於原定4月及5月的航班數量與日本當局准許公司由香港前往日本6個機場的航班數量相若，公司預期4月及5月的航班將大致如期運作。

為遵守最新限制，除已取消的航班外，國泰航空還必須取消以下由2023年2月3日至3月30日往返香港及日本的航班：

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對於受航班取消影響的顧戶，國泰會安排原定往來東京、大阪及福岡的顧客乘搭其他航班；而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班。另外，往來札幌的航班將如期運作。公司對於受航班取消影響的顧客深感抱歉，並已開始為所有受影響的顧客重新預訂其他航班。

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編輯：姚卓然

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