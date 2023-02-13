▲ 【日本機票】香港快運HK Express再取消3月3日至30日多班往返香港及日本航班

再有到日本的航班取消。國泰航空 （00293） 旗下HK Express香港快運公布，鑑於日本當局繼續限制航空公司營運由香港特別行政區前往日本之航班班次，HK Express每週只能營運74班日本航班，較2023年3月原定計劃營運的每週航班少20至22班。

HK Express為除早前已取消的航班外，仍須取消部分由2023年3月3日至30日往返香港及日本的航班（包括日本出發回程的航班）。HK Express會一直與有關當局保持緊密聯繫，致力維持航班運作，盡量減少對旅客的影響。

國泰航空一樣取消多班往返日本航班【下一頁】

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HK Express取消的航班如下：

由香港出發往日本之航班

目的地：福岡

UO638：2023年3月5日至3月30日

目的地：沖繩

UO820：2023年3月3日、6日、8日、10日、13日、15日、17日、20日、22日、24日、27日、29日

目的地：大阪-關西：

UO688：2023年3月3日、10日、17日、24日

UO850：2023年3月6日、8日、13日、15日、20日、22日、29日

UO862：2023年3月26日

目的地：東京-羽田

UO622：2023年3月3日至3月30日

目的地：東京-成田

UO650：2023年3月8日、15日、21日

UO870：2023年3月7日、14日、21日、28日



由日本出發往香港之航班

出發地：福岡

UO639：2023年3月5日至3月30日

出發地：沖繩

UO821：2023年3月3日、6日、8日、10日、13日、15日、17日、20日、22日、24日、27日、29日

出發地：大阪-關西

UO689：2023年3月3日、10日、17日、24日

UO851：2023年3月6日、8日、13日、15日、20日、22日、29日

UO863：2023年3月26日

出發地：東京-羽田

UO623：2023年3月3日至3月25日、3月27日至3月31日

出發地：東京-成田

UO651：2023年3月8日、15日、21日

UO871：2023年3月7日、14日、21日、28日

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HK Express指，受影響並直接透過HK Express預訂航班的旅客將於未來數天收到通知及相關安排選項，透過第三方預訂機票之旅客應直接聯絡旅行社以作跟進。

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編輯：陳韻妍