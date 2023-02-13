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【情人節禮物】荷包縮、心情漲　調查：美國今年情人節消費支出料創史上次高

商業 12:47 2023/02/13

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明天便是情人節，你為你的情人準備了甚麼情人節禮物？有調查顯示，在通脹高企、加息不斷等陰霾下，美國人今年的情人節消費開支不跌反漲，消費開支金額估計將近260億美元（約2,041億港元），創下史上第二高的紀錄。

【情人節】朱古力鮮花商　看好後疫情人節銷售【有片】

美國零售銷售協會（NRF）及Prosper透視與分析訪問了7,616名美國成年人後預估，今年情人節的美國消費者開支將按年增8%至259億美元（約2,033億港元），為史上第二高。NRF及Prosper預期，消費者在珠寶上的開支將超過55億美元（約431億港元），在情人節正日的夜間約會花費近44億美元（約345億港元）。

調查顯示，超過一半（52%）的受訪者表示今年打算慶祝情人節，平均花費為192.8美元（約1,513港元），高於去年的175.41美元（約1,377港元），是自2004年調查以來的第二高。值得留意，情人節預算最高的年齡層為介乎35至44歲，平均花費為335.71美元（約2,635港元）。

今年最受美國人歡迎的情人節禮物，依次是糖果（57％）、賀卡（40％）、鮮花（37％）、夜間約會（32％）、珠寶首飾（21％）、禮品卡（20％）和服裝（19％）。

除了心愛的另一半外，有許多消費者也希望藉情人節對生活中有意義的關係表達情意。調查反映，今年情人節人均支出增加的17美元（約133港元）中，有14美元（約110港元）是用來買給寵物、朋友及同事、同學或老師的禮物。

【情人節商機】為博紅顏一笑　豪灑1,800元吃飯

責任編輯：楊嘉軒

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