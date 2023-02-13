【領展供股】領展供股折讓幅度達三成　為何股價僅跌約10%？　與三原因有關

▲ 【領展供股】領展供股折讓幅度達三成 為何股價僅跌約10%？ 與三大原因有關

領展 （00823） 以「5供1」方式進行供股集資，每基金單位供股價44.2元，折讓幅度高達30%，股價復牌後明顯受壓。不過，為何領展以三成大折讓供股，股價跌幅僅約10%？原來與三大原因有關。

領展的供股價較較停牌前折讓29.6%，但作為股東，最關注的還是供股對於派息的影響。是次領展供股，對每基金單位分派的攤薄效應，則未有30%，若計及派息及項目回報等因素，是次供股集資大約令領展派息攤薄約10%。

為外資基金製造趁低吸納機會

其次，領展供股後，產負債表更健康，在併購市場上更具競爭力。領展行政總裁王國龍便稱，領展是次供股是「好天斬埋落雨柴」，預先預留彈藥作未來潛在併購之用，即使資金暫時未有用途，也可放在銀行存款，賺取高息。

第三，港股今年來表現理想，反彈逾6%，重上21000點，不少外資長倉基金都因升勢太快，未有追入。領展一向派息穩定，而且資產質素良好，一直是不少基金的長揸之選，故此當領展股價受供股消息拖累下挫，反而成為外資基金加碼港股的「撈底」之選，藉以紓緩了領展股價向下的壓力。

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記者：陳韻妍