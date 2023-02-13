  • 24°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超級碗】Rihanna暌違7年回歸舞台 騷孕肚賣力唱跳

環球社會熱點 13:00 2023/02/13

分享：

分享：

樂壇天后Rihanna近年撈過界發展美妝及内衣王國，榮升身家過百億的富豪，也因多年沒有登台演出被戲稱為「不務正業」的歌手。Rihanna暌違7年回歸舞台於「超級碗」演出，即使有孕仍奮身賣力唱跳，大騷孕肚令不少歌迷大感驚喜。

【英國王室】哈里梅根傳受邀出席加冕典禮 但要盡快答覆 【下一頁】

34歲的Rihanna周日（12日）穿著緊身紅色套裝，於亞利桑那州舉行的「超級碗」中場表演舞台亮相。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

表演全長13分鐘，Rihanna一共演唱《Rude Boy》、《Only Girl (In the World)》、《Diamonds》等多首熱門歌曲。

Rihanna於舞台賣力又唱又跳，絕無欺場，但舞蹈動作明顯不如以往激烈，唱歌時也不時輕輕撫摸腹部。

再加上Rihanna雖穿著紅色外套演出，眼利的網民及歌迷仍發現Rihanna腹部明顯隆起，紛紛於社交媒體發帖詢問Rihanna是否懷孕。

「超級碗」演出結束不久後，發言人證實Rihanna懷有第二胎。

LBJ將成NBA得分王 對雷霆門票炒至近60萬 【下一頁】

她旗下的美妝品牌Fenty Beauty及內衣公司Savage X Fenty大獲成功，她去年以估值18億美元（約140.4億港元）的身家，連續3年登上《福布斯》（Forbes）的白手興家女億萬富翁排行榜。

Rihanna對上一次出大碟已是2016年，不少歌迷本來期待Rihanna去年5月誕下第一胎後，可能會推出新專輯。但Rihanna如今再次懷孕，想聽新歌的歌迷相信要繼續苦等。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

外國興起簡約屋 最平30萬有找
今日
外國興起簡約屋 最平30萬有找
【土耳其地震】2月大嬰兒隔128小時獲救 餓到啜救援人員手指
2023/02/12
【土耳其地震】2月大嬰兒隔128小時獲救 餓到啜救援人員手指
【情人節】印度提議改為「抱牛日」 網民恥笑後撤回
2023/02/11
【情人節】印度提議改為「抱牛日」 網民恥笑後撤回
《紐約時報》收入增長逾1成 付費訂閱戶近千萬
2023/02/10
《紐約時報》收入增長逾1成 付費訂閱戶近千萬
【歐超聯】宣布80隊多組別新計劃 誓言拯救歐洲球壇
2023/02/10
【歐超聯】宣布80隊多組別新計劃 誓言拯救歐洲球壇

你可能感興趣

外國興起簡約屋 最平30萬有找
今日 09:05
外國興起簡約屋 最平30萬有找
【土耳其地震】2月大嬰兒隔128小時獲救 餓到啜救援人員手指
17:18 2023/02/12
【土耳其地震】2月大嬰兒隔128小時獲救 餓到啜救援人員手指
【情人節】印度提議改為「抱牛日」 網民恥笑後撤回
16:27 2023/02/11
【情人節】印度提議改為「抱牛日」 網民恥笑後撤回
網絡熱話 歌手 懷孕 表演 美國 亞利桑那

上一篇文章

新加坡去年經濟增長遜預期 今年增長料最高2.5%

下一篇文章

西班牙數十萬人上街抗議 要求改善公共醫療系統
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【土耳其地震】災區現暴力衝突 德國奧地利人員曾暫停搜救
【土耳其地震】災區現暴力衝突 德國奧地利人員曾暫停搜救
新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間12:00）
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
美國華盛頓景點劫案增 旅客著一牌子外套易成盜賊目標
美國華盛頓景點劫案增 旅客著一牌子外套易成盜賊目標
加拿大北部發現不明飛行物體 再遭美軍戰機擊落
加拿大北部發現不明飛行物體 再遭美軍戰機擊落
【土耳其地震】2月大嬰兒隔128小時獲救 餓到啜救援人員手指
【土耳其地震】2月大嬰兒隔128小時獲救 餓到啜救援人員手指
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款