【超級碗】Rihanna暌違7年回歸舞台 騷孕肚賣力唱跳

樂壇天后Rihanna近年撈過界發展美妝及内衣王國，榮升身家過百億的富豪，也因多年沒有登台演出被戲稱為「不務正業」的歌手。Rihanna暌違7年回歸舞台於「超級碗」演出，即使有孕仍奮身賣力唱跳，大騷孕肚令不少歌迷大感驚喜。

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34歲的Rihanna周日（12日）穿著緊身紅色套裝，於亞利桑那州舉行的「超級碗」中場表演舞台亮相。

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表演全長13分鐘，Rihanna一共演唱《Rude Boy》、《Only Girl (In the World)》、《Diamonds》等多首熱門歌曲。

Rihanna於舞台賣力又唱又跳，絕無欺場，但舞蹈動作明顯不如以往激烈，唱歌時也不時輕輕撫摸腹部。

再加上Rihanna雖穿著紅色外套演出，眼利的網民及歌迷仍發現Rihanna腹部明顯隆起，紛紛於社交媒體發帖詢問Rihanna是否懷孕。

「超級碗」演出結束不久後，發言人證實Rihanna懷有第二胎。

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她旗下的美妝品牌Fenty Beauty及內衣公司Savage X Fenty大獲成功，她去年以估值18億美元（約140.4億港元）的身家，連續3年登上《福布斯》（Forbes）的白手興家女億萬富翁排行榜。

Rihanna對上一次出大碟已是2016年，不少歌迷本來期待Rihanna去年5月誕下第一胎後，可能會推出新專輯。但Rihanna如今再次懷孕，想聽新歌的歌迷相信要繼續苦等。

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責任編輯：鄭錦玲