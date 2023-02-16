【美股開市】美國PPI升幅超預期　美滙美債息齊升　道指跌283點　納指跌1.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國經濟數據繼續顯示物價增長放緩速度減慢，1月PPI最終需求按年升幅由6.2%回落至6.0%，較預期5.5%為高，反映1月批發成本僅輕微放緩。核心PPI按年升幅由12月5.5%回落至5.4%，高過預期的4.9%。美股周四開市向下，其中道指跌283點，納指跌165點或1.4%。

美國1月新屋動工以年率計為130.9萬間，按月跌4.5%，低過預期的135.5萬間，跌幅亦多過預期跌2%。

美國截至2月11日止當周首次申領失業救濟金人數為19.4萬，低於預期的20萬。

美債息先跌後回升，暫報3.801厘，重上3.8厘關。美滙指數升0.2%，暫報104.08。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【12：09】道指期貨升22點，報34196點，標指期貨升7點，報4165點，納指期貨升52點或0.4%，報12782點。

【11：51】【中國市場】高盛據報加大在印度的投資力度 「中國資本市場尚未回暖、成交未恢復」

【10：52】【芯片大戰】台積電張忠謀告誡佩洛西：美國以為擲大錢可拓芯片產業太天真

【10：24】【中美貿易戰】橋水達里奧：中國在貿易戰中處領先地位惟兩國可避免軍事衝突 真正贏家是同時與中美打交道的人

【07：53】【減持美債】中國再減持美國國債 規模降至近13年低

====以下為2月15日美股市況====

美1月零售數據升幅超預期，投資者擔憂通脹高企，長債息升破3.8厘，美股反覆拉鋸，尾市轉升。截至今晨5時，美滙指數升0.62%，報103.87；10年期債息報3.801厘，升0.04厘。美股反覆向好，道指曾跌256點，收市升38點，報34128點；標指升11點，收報4147點；納指亦升110點或0.92%，報12070點。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

1月零售銷售按月升3%，升幅多於預期2%，前值為跌1.1%，為2021年3月以來最大升幅。1月核心零售銷售按月升2.3%，同樣遠高於預期0.9%。

全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國2月NAHB房產市場指數超預期，由1月的35升至42，市場預期為37。

德銀轉軚，調高對聯儲局本輪加息周期的利率頂峰預測，由5.1厘升至5.6厘。鑒於數據反映美國通脹持續高企，德銀因此改變對6月及7月儲局議息會議決策的預測，由原先估計不加息，調整為分別加息0.25厘。

歐股收市升0.42%，巴克萊（Barclays）全年純利跌19%，股價挫7.9%。

英國1月CPI按年升幅放緩0.4個百分點至10.1%，低於市場預期的10.3%，核心CPI按年升幅回落0.5百分點至5.8%，也低於預期的6.2%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【22：48】【儲局官員】哈克：大手加息日子已經過去 目前利率正接近限制性水平

【22：20】【儲局官員】洛根：貨幣政策做太少將令通脹重臨 不排除暫停加息後重新提高利率

【22：01】【美國通脹】景順：股市在通脹見頂後2至3年表現理想 回吐可視買入良機

【21：59】【美國經濟數據】美零售勁 1月零售銷售按月升3% 30年定息按揭升至6.39厘

【20：09】【耀才事件】中證監回應：仍允許存量境內投資者開展交易 富途老虎證券盤前急升

【17：07】【芯片大戰】ASML聲稱有中國前員工盜用芯片技術數據

【16：21】【英國通脹】英國1月CPI按年升幅放緩至10.1%、低於預期 零售物價指數維持升13.4%

【16：10】【業績｜Gucci母企】開雲去年第四季收入跌2% Gucci增長熄火

【16：00】【美股IPO】美國連登Reddit傳下半年重啟上市

【12：41】【TSLA】馬斯克去年向慈善機構捐出價值約148億元Tesla股份

【12：08】道指期貨跌98點，報34023點，標指期貨跌16點，報4129點，納指期貨跌68點或0.5%，報12562點。

【10：58】【股神巴菲特】巴郡罕有「短炒」台積電、單季減持近9成持股 改為增持蘋果

【06：39】【儲局官員】儲局鴿派損失主將 副主席布雷納德轉任白宮經濟顧問

====以下為2月14日美股市況====

美國最新通脹數據超出市場預期，加上有聯儲局官員發表鷹派言論，長債息撲3.8厘 ，美股如坐過山車，道指受壓曾挫418點後跌幅收窄，納指則轉穩。截至今晨5時（即收市），道指跌156點，報34089點；標指跌1點，報4136點；納指則升68點或0.57%，報11960點。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美國1月CPI數據升幅超市場預期，按年升6.4%，較市場預期6.2%為高，核心CPI亦按年升5.6%，略高於市場預期。掉期市場最新顯示，美國6月加息0.25厘的機率接近一半。。

儲局官員續釋鷹派言論。達拉斯聯儲銀行總裁洛根（Lorie Logan）預計聯儲局將逐步加息，直至有讓人信服的跡象表明通脹下滑 ； 儲局既不應當被局限在利率峰值，也不應當被確切的利率路徑所束縛。須為加息持續時間超過現時預期做好準備，借貸成本最終可能需要高於目前的普遍預期。

里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）指出，要實現通脹目標還需要一段時間，若通脹率持續高於目標，可能不得不採取更多行動。

費城聯邦儲備銀行行長哈克（Patrick Harker）則表示，儲局還沒有結束加息周期，但可能已經接近了。預測今年核心通脹率在3.5%左右；2024年為2.5%；2025年將回到2%的目標。GDP增長將是溫和的，但他本人預測美國經濟不會出現衰退。

哈克指幾乎沒有證據表明美國就業市場嚴重下滑，估計今年的失業率將升至略高於4%的水平。

美國財長耶倫（Janet Yellen）再次警告，國會與白宮若未能採取行動提高國債上限，美國很可能發生經濟大災難。一旦美國政府出現債務違約，長遠將增加借貸成本，窒礙未來的公共投資，私人借貸成本也會上升，信貸市場可能出現災難性後果。

歐元區第四季GDP預估按年升1.9%，符合市場預期。英國截至12月的3個月失業率為3.7%，同樣符合市場預期。港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：35】印度總理辦公室：印度航空公司將從空中巴士購買250架飛機，包括210架單通道A320Neos機型和40架寬體A350機型。

【01：04】市場消息：FTX聯合創始人將於2月16日，就修改後的保釋條款參加聽證會。

【00：40】歐股收市個別發展，德國DAX30指數跌0.11%，英國富時100指數升0.08%，法國CAC40指數升0.07%，泛歐STOXX 600指數升0.08%。

【00：31】美股沖高回落，道指跌1%，納指跌約0.7%，標普500指數跌約0.8%。

【00：31】市場消息：印度政府表示，總理莫迪邀請波音（美：BA）及其他美國公司利用在印度發展的機會。

【00：10】市場消息：微軟（美：MSFT）將在2月21日舉行的非公開聽證會上，在歐盟和各國反壟斷官員面前，為其對動視暴雪（美：ATVI）的690億美元收購作最後努力

【22：55】【日圓走勢】每百日圓兌港元見5.89算 日本政府提名植田和男為下任日本央行行長、料任內結束超寬鬆貨幣政策

【21：30】【美國經濟數據】美國1月CPI按年升6.4% 高過市場預期

【21：50】【美股業績】可口可樂上季業績符預期 料今年盈利增長4%至5%

【20：55】【TSLA】有Tesla員工計劃發起工會行動 斥「厭倦被當作機械人」、部份人工作時不敢去廁所

【19：22】【儲局官員】儲局副主席布雷納德獲提名轉任白宮經濟顧問

【19：05】【富途FUTU】富途推美股夜盤服務 24小時無間斷買賣美股

【18：45】【大行看法】高盛資管：對環球股市表現正面 看好四大主題

【18：11】【大戶動向】對沖基金橋水上季增持多隻金融股 索羅斯狂掃Tesla 一文看清大戶投資動向

【18：01】【加人工】UNIQLO及GU香港宣布加薪、最多加24% 9月起法定假期增至17日

【17：39】【紐元定存】紐元短存息最高15厘 花旗料新西蘭央行下周加息0.5厘

【17：01】【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資料日本央行第四季加息 日圓屆時或升至120、兌港元見6.5算

【16：41】金管局再出手捍衛聯匯 日銀總裁提名已成定局

【13：10】【投資銀行】德銀員工據報向中小企不當銷售衍生品牟暴利

【12：01】道指期貨跌25點，報34243點，標指期貨跌3點，報4143點，納指期貨跌16點或0.1%，報12524點。

【11：17】【大行看法】摩通策略師建議投資者棄股轉債 指經濟衰退尚未在股市反映

【11：13】【美股焦點】沃爾瑪將關閉三個技術中心 技術員工每周至少兩天在辦公室工作

【11：08】【大行看法】貝萊德調低日股評級至減持 日本央行將改變超寬鬆貨幣政策、推高全球資產收益率

【10：17】【加密貨幣】幣安在過去24小時淨流出約8.3億美元 創去年11月以來最大單日淨流出量

【10：11】【日圓走勢】日本政府提名植田和男為下任日本央行行長、每百日圓兌港元徘徊5.9算 料任內結束超寬鬆貨幣政策

【08：37】【美股焦點】亞馬遜Zoox無人駕車的士通過正式路試 CEO：暫無商業化時間表

【06：30】【美國勞工緊張】拆解美科企裁員幾萬人 消失於就業報告之謎

====以下為2月13日美股市況====

市場觀望美國今晚公布通脹數據，但有聯儲局官員率先看好經濟前景，認為美國經濟軟着陸機會正逐漸升溫，加上中美緊張關係紓緩，美股反覆向好。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

道指尾段升幅擴大，收市漲376點，報34245點；標指彈1.1%，報4137點；納指升1.5%，報11891點；反映中國概念股表現的金龍指數升2.6%。

華府似有意修復與北京關係，拜登政府官員正在降低氣球事件對美國國家安全威脅的警告，國安委發言人John Kirby表示，中國的氣球對情報行動貢獻「有限」，這個表態與前幾天的嚴厲措辭形成強烈反差，彭博引述消息指，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）考慮與中方官員在本周後期的國際安全會議上會晤。

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，美國通脹正在放緩，但儲局需要繼續加息，令利率達到足夠高的水平，從而使通脹率回落至2%的目標。她表示，非常強勁的勞動力市場以及溫和的通脹，意味着美國經濟仍有可能軟着陸。

美國費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）表示，聯儲局控制住通脹而不引發經濟衰退的可能性正在上升，但關鍵利率必需要升至5厘以上，並保持高企以確保價格壓力緩解。

本周重頭戲除周二公布的美國1月CPI數據，同日，日本政府將提交日央行行長人選提名。除CPI外，本周亦要關注美國PPI、零售銷售及樓市相關數據。日圓下跌約0.7%，每美元兌132.3日圓。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

重點新聞︰

【外圍一周前瞻】緊盯「超級星期二」 公布美國CPI+日央行行長人選 瑞信料未來3月個月日圓滙價見125

即市走勢︰

【22：29】【儲局官員】鮑曼：勞動力市場強勁 經濟軟著陸不容易實現

【21：52】【加密貨幣】美國證交會擬起訴幣安穩定幣「BUSD」發行商Paxos Paxos：停發BUSD、幣安：將放棄使用（第三版）

【20：25】【電商股｜業績】叮咚買菜首錄季度盈利 盤前飆8%

【19：38】【歐洲經濟】歐盟下調今明通脹預測、料今年歐元區通脹為5.6% 估經濟可避開技術性衰退

【18：21】【銀行業績】星展香港去年純利增長19%至82億元 料今年本港貸款增幅單位數

【17：45】【券商攻港】老虎證券推出香港交易平台「Tiger Trade」 、推免佣免平台費優惠 早前遭中證監點名

【17：10】【大行報告｜HSBC】大摩料滙豐2022年稅前少賺8%、末期息1.65元 渣打稅前料多賺42%

【17：00】【狙擊Adani】印度國營保險公司LIC或審視阿達尼集團持股

【16：43】【金融中心】金發局宣傳香港法律、金融服務優勢 法治司法獨立承諾帶來優勢

【16：35】【美元定存】港銀1年美元定存息最高4.7厘 滙豐今年首次減定存息

【16：08】【智能手機】郭明錤：近所有Android品牌面對高庫存風險 至少未來6至9個月出貨恐按年倒退

【15：47】【ChatGPT】英偉達黃仁勳：ChatGPT是「AI界iPhone」 稱未來「人人可成程式員」

【14：48】【國產ChatGPT】曾為美團「二號人物」王慧文揚言進軍人工智能領域 出資組公司招人才

【13：03】【日本機票】國泰航空宣布再取消2月3日至3月30日多班往返日本航班 3.31恢復往返名古屋航班

【12：58】【日本機票】香港快運HK Express再取消3月3日至30日多班往返香港及日本航班

【12：29】【狙擊Adani】星展CEO：對阿達尼集團有約9.8億美元敞口

【12：02】道指期貨跌117點，報33778點，標指期貨跌17點，報4082點，納指期貨跌59點或近0.5%，報12286點。

【11：06】【投行裁員】高盛CEO據報稱裁員動作太慢、應憑直覺早點裁員

【08：38】【儲局官員】哈克：美國實現軟著陸機會上升 支持再加息兩次、各25個基點

【07：30】美股上周五個別發展，美國加息憂慮持續，市場對終端利率（Terminal Rate）預期上移，甚至預期會再加息多於兩次，10年期債息亦升穿3.7厘。道指上周五升169點，報33869點；標指升8點，報4090點；納指則跌71點或0.61%，報11718點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩



【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？ 恒指兩萬關能守住？