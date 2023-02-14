【美股開市】美國1月CPI升幅超預期　美滙美債息齊升　道指跌150點、納指跌0.8%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國1月CPI數據升幅超市場預期，按年升6.4%，較市場預期6.2%為高，核心CPI亦按年升5.6%，略高於市場預期5.5%。美股周二開市向下，其中道指跌150點，納指跌98點或0.8%。

歐元區第四季GDP預估按年升1.9%，符合市場預期。英國截至12月的3個月失業率為3.7%，同樣符合市場預期。

美滙指數在CPI數據公布後先跌後回升，升0.1%，暫報103.38。美債息上升，暫報3.74厘。

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即市走勢︰

【12：01】道指期貨跌25點，報34243點，標指期貨跌3點，報4143點，納指期貨跌16點或0.1%，報12524點。

【11：17】【大行看法】摩通策略師建議投資者棄股轉債 指經濟衰退尚未在股市反映

【11：13】【美股焦點】沃爾瑪將關閉三個技術中心 技術員工每周至少兩天在辦公室工作

【11：08】【大行看法】貝萊德調低日股評級至減持 日本央行將改變超寬鬆貨幣政策、推高全球資產收益率

【10：17】【加密貨幣】幣安在過去24小時淨流出約8.3億美元 創去年11月以來最大單日淨流出量

【10：11】【日圓走勢】日本政府提名植田和男為下任日本央行行長、每百日圓兌港元徘徊5.9算 料任內結束超寬鬆貨幣政策

【08：37】【美股焦點】亞馬遜Zoox無人駕車的士通過正式路試 CEO：暫無商業化時間表

【06：30】【美國勞工緊張】拆解美科企裁員幾萬人 消失於就業報告之謎

====以下為2月13日美股市況====

市場觀望美國今晚公布通脹數據，但有聯儲局官員率先看好經濟前景，認為美國經濟軟着陸機會正逐漸升溫，加上中美緊張關係紓緩，美股反覆向好。

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道指尾段升幅擴大，收市漲376點，報34245點；標指彈1.1%，報4137點；納指升1.5%，報11891點；反映中國概念股表現的金龍指數升2.6%。

華府似有意修復與北京關係，拜登政府官員正在降低氣球事件對美國國家安全威脅的警告，國安委發言人John Kirby表示，中國的氣球對情報行動貢獻「有限」，這個表態與前幾天的嚴厲措辭形成強烈反差，彭博引述消息指，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）考慮與中方官員在本周後期的國際安全會議上會晤。

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，美國通脹正在放緩，但儲局需要繼續加息，令利率達到足夠高的水平，從而使通脹率回落至2%的目標。她表示，非常強勁的勞動力市場以及溫和的通脹，意味着美國經濟仍有可能軟着陸。

美國費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）表示，聯儲局控制住通脹而不引發經濟衰退的可能性正在上升，但關鍵利率必需要升至5厘以上，並保持高企以確保價格壓力緩解。

本周重頭戲除周二公布的美國1月CPI數據，同日，日本政府將提交日央行行長人選提名。除CPI外，本周亦要關注美國PPI、零售銷售及樓市相關數據。日圓下跌約0.7%，每美元兌132.3日圓。

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重點新聞︰

【外圍一周前瞻】緊盯「超級星期二」 公布美國CPI+日央行行長人選 瑞信料未來3月個月日圓滙價見125

即市走勢︰

【22：29】【儲局官員】鮑曼：勞動力市場強勁 經濟軟著陸不容易實現

【21：52】【加密貨幣】美國證交會擬起訴幣安穩定幣「BUSD」發行商Paxos Paxos：停發BUSD、幣安：將放棄使用（第三版）

【20：25】【電商股｜業績】叮咚買菜首錄季度盈利 盤前飆8%

【19：38】【歐洲經濟】歐盟下調今明通脹預測、料今年歐元區通脹為5.6% 估經濟可避開技術性衰退

【18：21】【銀行業績】星展香港去年純利增長19%至82億元 料今年本港貸款增幅單位數

【17：45】【券商攻港】老虎證券推出香港交易平台「Tiger Trade」 、推免佣免平台費優惠 早前遭中證監點名

【17：10】【大行報告｜HSBC】大摩料滙豐2022年稅前少賺8%、末期息1.65元 渣打稅前料多賺42%

【17：00】【狙擊Adani】印度國營保險公司LIC或審視阿達尼集團持股

【16：43】【金融中心】金發局宣傳香港法律、金融服務優勢 法治司法獨立承諾帶來優勢

【16：35】【美元定存】港銀1年美元定存息最高4.7厘 滙豐今年首次減定存息

【16：08】【智能手機】郭明錤：近所有Android品牌面對高庫存風險 至少未來6至9個月出貨恐按年倒退

【15：47】【ChatGPT】英偉達黃仁勳：ChatGPT是「AI界iPhone」 稱未來「人人可成程式員」

【14：48】【國產ChatGPT】曾為美團「二號人物」王慧文揚言進軍人工智能領域 出資組公司招人才

【13：03】【日本機票】國泰航空宣布再取消2月3日至3月30日多班往返日本航班 3.31恢復往返名古屋航班

【12：58】【日本機票】香港快運HK Express再取消3月3日至30日多班往返香港及日本航班

【12：29】【狙擊Adani】星展CEO：對阿達尼集團有約9.8億美元敞口

【12：02】道指期貨跌117點，報33778點，標指期貨跌17點，報4082點，納指期貨跌59點或近0.5%，報12286點。

【11：06】【投行裁員】高盛CEO據報稱裁員動作太慢、應憑直覺早點裁員

【08：38】【儲局官員】哈克：美國實現軟著陸機會上升 支持再加息兩次、各25個基點

【07：30】美股上周五個別發展，美國加息憂慮持續，市場對終端利率（Terminal Rate）預期上移，甚至預期會再加息多於兩次，10年期債息亦升穿3.7厘。道指上周五升169點，報33869點；標指升8點，報4090點；納指則跌71點或0.61%，報11718點。

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責任編輯︰梁浩碩



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