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【美股期貨】道指期貨跌24點、納指期貨微升0.2%　本周焦點美國CPI+日央行行長人選（不斷更新）

股市 18:17 2023/02/13

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美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段個別發展，其中道指期貨跌24點，納指期貨升28點或0.2%。本周重頭戲為周二公布的美國1月CPI數據，同日，日本政府將提交日央行行長人選提名。除CPI外，本周亦要關注美國PPI、零售銷售及樓市相關數據。

市場現時睇美國加息次數和幅度或較預期為多，美滙指數繼續強勢，升約0.2%，暫報103.73。美國10年期國債息率靠穩，暫報3.738厘。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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重點新聞︰

【外圍一周前瞻】緊盯「超級星期二」　公布美國CPI+日央行行長人選　瑞信料未來3月個月日圓滙價見125

即市走勢︰

【12：02】道指期貨跌117點，報33778點，標指期貨跌17點，報4082點，納指期貨跌59點或近0.5%，報12286點。

【11：06】【投行裁員】高盛CEO據報稱裁員動作太慢、應憑直覺早點裁員

【08：38】【儲局官員】哈克：美國實現軟著陸機會上升　支持再加息兩次、各25個基點

【07：30】美股上周五個別發展，美國加息憂慮持續，市場對終端利率（Terminal Rate）預期上移，甚至預期會再加息多於兩次，10年期債息亦升穿3.7厘。道指上周五升169點，報33869點；標指升8點，報4090點；納指則跌71點或0.61%，報11718點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩


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