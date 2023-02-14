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【美股收市】憧憬經濟軟着陸+中美緊張紓緩 道指漲376點 納指升1.5%

股市 05:13 2023/02/14

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市場觀望美國今晚公布通脹數據，但有聯儲局官員率先看好經濟前景，認為美國經濟軟着陸機會正逐漸升溫，加上中美緊張關係紓緩，美股反覆向好。
道指尾段升幅擴大，收市漲376點，報34245點；標指彈1.1%，報4137點；納指升1.5%，報11891點；反映中國概念股表現的金龍指數升2.6%。

美國擊落三隻「UFO（Unidentified Flying Object）」後，美國民主黨議員Jason Crow表示，這些飛行物不對美國構成威脅 ; 美國國家安全委員會發言人John Kirby表示，中國的氣球對情報工作貢獻有限，彭博引述消息指，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)考慮與中方官員在本周後期的國際安全會議上會晤。
聯儲局理事鮑曼(Michelle Bowman)表示，美國通脹正在放緩，但儲局需要繼續加息，令利率達到足夠高的水平，從而使通脹率回落至2%的目標。她表示，非常強勁的勞動力市場以及溫和的通脹，意味着美國經濟仍有可能軟着陸。
美國費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）表示，聯儲局控制住通脹而不引發經濟衰退的可能性正在上升，但關鍵利率必需要升至5厘以上，並保持高企以確保價格壓力緩解。

本周重頭戲除周二公布的美國1月CPI數據，同日，日本政府將提交日央行行長人選提名。除CPI外，本周亦要關注美國PPI、零售銷售及樓市相關數據。日圓下跌約0.7%，每美元兌132.3日圓。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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重點新聞︰

【外圍一周前瞻】緊盯「超級星期二」　公布美國CPI+日央行行長人選　瑞信料未來3月個月日圓滙價見125

即市走勢︰

【22：29】【儲局官員】鮑曼：勞動力市場強勁　經濟軟著陸不容易實現

【21：52】【加密貨幣】美國證交會擬起訴幣安穩定幣「BUSD」發行商Paxos　Paxos：停發BUSD、幣安：將放棄使用（第三版）

【20：25】【電商股｜業績】叮咚買菜首錄季度盈利　盤前飆8%

【19：38】【歐洲經濟】歐盟下調今明通脹預測、料今年歐元區通脹為5.6%　估經濟可避開技術性衰退

【18：21】【銀行業績】星展香港去年純利增長19%至82億元　料今年本港貸款增幅單位數

【17：45】【券商攻港】老虎證券推出香港交易平台「Tiger Trade」 、推免佣免平台費優惠　早前遭中證監點名

【17：10】【大行報告｜HSBC】大摩料滙豐2022年稅前少賺8%、末期息1.65元　渣打稅前料多賺42%

【17：00】【狙擊Adani】印度國營保險公司LIC或審視阿達尼集團持股

【16：43】【金融中心】金發局宣傳香港法律、金融服務優勢　法治司法獨立承諾帶來優勢

【16：35】【美元定存】港銀1年美元定存息最高4.7厘 滙豐今年首次減定存息

【16：08】【智能手機】郭明錤：近所有Android品牌面對高庫存風險　至少未來6至9個月出貨恐按年倒退

【15：47】【ChatGPT】英偉達黃仁勳：ChatGPT是「AI界iPhone」　稱未來「人人可成程式員」

【14：48】【國產ChatGPT】曾為美團「二號人物」王慧文揚言進軍人工智能領域　出資組公司招人才

【13：03】【日本機票】國泰航空宣布再取消2月3日至3月30日多班往返日本航班　3.31恢復往返名古屋航班

【12：58】【日本機票】香港快運HK Express再取消3月3日至30日多班往返香港及日本航班

【12：29】【狙擊Adani】星展CEO：對阿達尼集團有約9.8億美元敞口

【12：02】道指期貨跌117點，報33778點，標指期貨跌17點，報4082點，納指期貨跌59點或近0.5%，報12286點。

【11：06】【投行裁員】高盛CEO據報稱裁員動作太慢、應憑直覺早點裁員

【08：38】【儲局官員】哈克：美國實現軟著陸機會上升　支持再加息兩次、各25個基點

【07：30】美股上周五個別發展，美國加息憂慮持續，市場對終端利率（Terminal Rate）預期上移，甚至預期會再加息多於兩次，10年期債息亦升穿3.7厘。道指上周五升169點，報33869點；標指升8點，報4090點；納指則跌71點或0.61%，報11718點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩


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