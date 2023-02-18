【美股收市】加息預期續升溫 納指跌逾0.5% 道指倒升129點（不斷更新）

投資者憂慮美國通脹加劇，可能促使聯儲局繼續大幅加息，聯儲局官員鷹派言論下，道指受壓一度跌179點或0.5%，納指亦曾跌1.5%，中段大市一度拉升，道指尾市掉頭向上。

本港時間今晨5時, 道指倒升129點或0.4%，報33826點；納指跌68點或0.6%，報11787點；標指跌11點，報4079點。

市場對儲局加息預期持續升溫，美債價格上漲，掉期互換價格暗示還將繼續加息，紐約尾市，美國10年期債息跌4.03基點，報3.8206厘。

美滙指數先升後回，即市曾升見104.67，紐約尾市回順至103.87，微升0.01%。

聯儲局理事鮑曼(Michelle Bowman)表示，儲局應該繼續提高利率，以降低仍然太高的通脹。里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)則認為，美國通脹未有明顯下滑，儲局因此有必要繼續加息，但可維持較小幅的加息步伐，每次以0.25厘上調利率，須再加息多次，才可望令通脹回落至2%的局方目標。

以Jan Hatzius為首的高盛經濟學家在報告中表示，鑑於美國強勁經濟增長和更加頑固的通脹，預計聯儲局6月份將再加息25個基點，利率峰值為5.25厘至5.5厘。

美國銀行策略師Michael Hartnett最新發表報告預計，標普500指數將在3月8日跌至3800點，這較周四收盤價位有約7%潛在下跌幅度。今年下半年美國經濟很可能會出現硬著陸，這將對屆時的美國股市構成壓力。

美國1月進口物價指數按月跌0.2%，低於預期的跌0.1%，前值為正0.4%，按年升0.8%，低於預期的1.4%，前值為3.5%。

世界大型企業研究會(Conference Board)公布，美國1月領先指標跌0.3%，符合市場預期。

英國1月零售銷售出乎意料按月升0.5%，市場原先估計跌0.3%。不過，零售銷售按年跌5.1%，跌幅略低於預期。英國國家統計局表示，繼去年12月急跌後，1月零售銷售略為回升，但整體趨勢仍然下跌。

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即市走勢︰

【05：03】熱門中概股普跌，知乎跌近9%，百度跌超4%，愛奇藝、嗶哩嗶哩跌超3%，阿里巴巴、理想汽車、京東、網易跌超2%，小鵬汽車跌超1%。

【05：02】AMC網絡（美：AMCX）收漲32.3%，創該公司美國IPO以來最大單日漲幅。

【04：21】馬斯克：推特算法需要並將得到重大升級。我們仍將在本月晚些時候公布它，但請預計會看到許多錯誤和愚蠢的邏輯！重要的是向用戶展示令人信服的內容。我認為我們比以前做得更好。我們的用戶使用時間比去年增加了10%以上。

【04：21】比特幣向上觸及25000美元/枚，漲1.89%。

【04：17】科技公司BMC Software據稱秘密遞交IPO申請，這家獲得私募KKR持股的公司目前估值高達150億美元。

【04：10】紐約3月原油期貨收跌2.15美元，跌幅2.74%，報76.34美元，本周累跌4.24%。

【03：44】區塊鏈公司Blockchain.com曾嘗試出售資產，以獲取資金。

【03：07】市場消息：在美國對FTX的調查中，FTX創始人SBF的高級合夥人接近達成認罪協議。

【02：49】有「美聯儲局綫人」之稱的著名記者Nick Timiraos表示，美聯儲理事對此類任命投棄權票或反對票的情況非常罕見，事關他們必須在地區聯儲董事會的決定上簽字。2009年，時任聯儲局理事丹尼爾·塔魯洛投票反對任命那拉亞納·科切拉科塔為明尼阿波利斯聯儲主席。

【02：46】紐約4月黃金期貨收跌0.1%，報1850.20美元。

【02：02】通過信息自由法案（FoIA）獲得的投票記錄顯示，時任總統奧巴馬的助理古爾斯比（Goolsbee）於2023年1月就任芝加哥聯儲銀行行長，但前總統特朗普提名的美聯儲理事鮑曼和沃勒，對古爾斯比投棄權票。

機構認為，兩名理事棄權是非同尋常的，在沃勒主管聯儲銀行監督小組委員會的情況下尤其如此，這意味在芝加哥聯儲管理層敲定最終人選之前、沃勒應該與他們充分地溝通。這樣的棄權票意味著，鮑曼和沃勒對芝加哥聯儲的選擇持謹慎態度。

【01：43】德國安聯集團首席經濟顧問埃裡安（Mohamed El-Erian）警告，聯儲局無法在避免毀壞美國經濟的情況下實現2%的通脹目標。

【01：38】亞馬遜更新重返辦公室的計劃，員工每周至少應有三天到辦公室現場辦公。新規將於5月1日生效。

【01：17】以太坊突破1700美元/枚，漲1.04%。

【00：45】歐股收市下跌，德股跌0.33%，法股跌0.25%，英股跌0.1%，泛歐stoxx 600指數跌0.2%

【00：29】交易平台幣安CEO：關於該公司正在考慮將所有位於美國的加密貨幣退市的報導是錯誤的。

【00：07】微芯科技（美：MCHP）將投資8.8億美元，以便在美國科羅拉多州擴建碳化矽（Sic）和矽（Si）產能。公司預計將新增大約400個職位。

【23：59】納斯達克中國金龍指數跌3%，中概股多數下跌，百度、拼多多跌逾4%。

【23：56】市場消息：微軟(美：MSFT)計劃在早期向廣告商推銷人工智能廣告。

【23：49】高盛預計金價將在利率下降時大幅上漲，但在聯儲局加息前景趨于平緩的情況下，金價下跌的幅度將較小。

【23：35】美國聯邦航空管理局（FAA）：對馬斯克旗下太空探索公司SpaceX罰款17.5萬美元，指SpaceX未能按要求在火箭發射之前遞交數據。SpaceX將有30天的時間做出回應。

【22：30】道指跌125點，納指跌0.6%

【21：30】【美國經濟數據】美國1月進口物價指數按月跌0.2% 低於預期

【18：30】美債息升穿3.9厘，美股三大指數期貨跌幅擴大，道指期貨跌143點，納指期貨跌0.9%。

【18：20】【歐洲經濟】歐央行委員指市場低估通脹 料下月再加息0.5厘

【12：07】道指期貨跌58點，報33681點，標指期貨跌13點，報4086點，納指期貨跌65點或0.5%，報12416點。

【11：55】【投行裁員】美銀據報即將裁減約200投行職員

【11：26】【英超球隊】卡塔爾皇室據報開價50億英鎊收購曼聯 曼聯抽升一成創上市新高

【10：43】【美股焦點】李嘉誠去年3月至12月減持Zoom 290萬股 套現約22億元

【09：02】【ChatGPT】各界挑戰微軟AI聊天機械人 會「串」人又會示愛 恍如另類人格

【08：42】【TSLA】Tesla需召回逾36萬輛汽車、全自動駕駛軟件存在撞車風險 股價跌逾5%

【08：22】【加密貨幣】美證交會起訴穩定幣Terra創始人Do Kwon 涉嫌證券欺詐

【08：06】【裁員潮｜AAPL】蘋果據報開始對外包員工進行裁員

【06：53】【儲局/鷹派/無票】鷹王布拉德：儲局3月應急加息0.5厘

====以下為2月16日美股市況====

美股周四受壓，在美國PPI通脹欠佳，分析認為通脹已具有一定的黏性，尤其是PPI按月增幅0.7%，是夏季以來最大，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，不排除在3月會議上支持加息0.5厘的可能性，拖累股市急跌，道指曾挫441點。歐股方面，英國富時100指數首次收於8000點上方，創紀錄以來新高。

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美國1月PPI最終需求按年升幅由6.5%回落至6%，較預期5.4%為高，反映1月批發成本僅輕微放緩。核心PPI按年升幅由12月5.8%回落至5.4%，高過預期的4.9%。

本港時間今晨5時，道指收市跌431點或1.3%，報33696點；納指跌214點或1.8%，報11855點；標指跌57點或1.4%，報4090點。美10年期債息報3.86厘。美滙指數尾市回升， 重上104關，暫報104.01，升0.2%。

紐約期金收高，漲6.5美元，或近0.4%，收於每盎斯1851.80美元。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）發表鷹派言論，指在2月初的會議上，她就認為有令人信服的理由，需要再次加息50個基點。梅斯特並指需要把利率提高到5厘以上，並且保持一段時間。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，需要更多的加息來鎖定通脹回落。

加拿大央行行長麥克勒姆表示，由於通脹率仍超過6%，距離2%的目標還有很長的路要走，不排除支持3月加息50個基點的可能性，傾向于儘快達到5.375%的政策利率峰值。

特斯拉（美：TSLA）將在美國召回超過36萬輛全自動駕駛車輛，股價回吐稍早漲幅，轉而下跌1%跌。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，特斯拉申請召回362,758輛美國車輛，均為全自動駕駛汽車。被召回的車輛為2016-2023年特定的Model S和Model X車型，2017-2023年款Model 3，以及2020-2023年款Model Y，都安裝了全自動駕駛（FSD）Beta軟件或等待安裝該軟件。

美國1月新屋動工以年率計為130.9萬間，按月跌4.5%，低過預期的135.5萬間，跌幅亦多過預期跌2%。

美國截至2月11日止當周首次申領失業救濟金人數為19.4萬，低於預期的20萬。

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即市走勢︰

【05：01】熱門中概股漲跌不一，京東漲超3%，小鵬汽車漲超2%，網易漲超1%，嗶哩嗶哩、阿里巴巴小幅上漲。愛奇藝跌超3%，理想汽車、蔚來、唯品會跌超2%，百度跌超1%。

【04：56】據紐約郵報，蘋果公司（美：AAPL）開始裁減承包商。

【04：41】波音（美：BA）將把航空金融業務部門整合進商務部門。波音金融公司總裁Tim Myers將於2023年春季退休。

【04：41】通用汽車CEO：公司需要將電動汽車的售價控制在3萬美元，才能迎合大多數購車者的需求。

【04：31】特斯拉尾市跌超5%，此前召回362,758輛全自動駕駛汽車。

【03：54】曼聯漲幅擴大至將近10%，有消息稱，曼聯王室計劃耗資約50億英鎊競購曼聯。

【03：33】紐約3月原油期貨收跌0.10美元，跌幅0.13%，報78.49美元/桶。NYMEX 3月天然氣期貨收跌3.32%，報2.3890美元/百萬英熱單位。

【03：07】亞馬遜表示，亞馬遜雲服務聊天機器人現已與微軟團隊整合

【03：07】紐約4月黃金期貨收漲將近0.4%，報1851.80美元。

【02：34】歐洲央行管委Stournaras：應當在3月份預期中決定後續幾次政策會議是否加息的前景。指利率可能不需要提高到可能導致歐元區經濟硬著陸的水平。

【02：25】石油期權交易員通過2400萬美元溢價下注，預計布蘭特12月期油價格到10月將漲穿110美元，比高盛等最看好油價前景的投行都更加激進。高盛目前預計，油價到12月份將漲至100美元。2023年12月（布蘭特原油）期權將於10月26日到期交割。

【02：10】曼聯ADR（MANU）升超過0.50美元，漲幅擴大至約2.6%。據英國每日電訊報報道，沙特料將提出收購曼聯的意向。

【01：56】特斯拉（美：TSLA）下跌1%，此前申請召回362,758輛美國產全自動駕駛汽車。市場消息指受召回影響的車型包括Model 3， S， X， Y2016-2023。

【01：07】Instagram推出播客聊天功能，扎克伯格：Meta Platforms旗下Instagram將啟動頻道（Channel）功能。

【01：07】市場消息：Susan Wojcicki卸任YouTube首席執行官一職。

【00：45】歐股收市上揚，德股升0.18%，法股升0.89%，英股升0.18%，泛歐STOXX 600指數升0.19%

【00：39】英國富時100指數首次收於8000點上方，收報8012點，升0.18%，創紀錄以來新高，即市曾最高見8047點。

【00：35】歐盟能源委員西姆森發推文寫道，歐盟已完全停止進口俄羅斯煤炭，將俄羅斯原油進口量減少90%。

【23：40】【儲局/鷹派/無票】梅斯特：上次應加息0.5厘而非0.25厘 憂聯儲局低估通脹嚴重程度

【21：53】【業績｜中概股】汽車之家經調整利潤跌16% 末期息0.145美元

【20：13】【富途FUTU】瑞信上調富途目標價19%至50美元 料中證監澄清助穩定市場

【19：35】【ChatGPT】AI聊天機械人Bard曾答錯問題 Google要求員工至少花2小時跟Bard「傾計」

【19：06】【CHATGPT】微軟指「BING必應」回答獲逾7成測試者認可 但長時間對話仍然有困難

【12：09】道指期貨升22點，報34196點，標指期貨升7點，報4165點，納指期貨升52點或0.4%，報12782點。

【11：54】比特幣向上突破25000美元關，為去年8月以來首次，漲3.2%。加密數字貨幣市場普遍上揚，投資者看淡拜登監管部門最新舉動所引發的顧慮。

【11：34】市場消息：美國銀行（美：BAC）將在投行部門裁員

【11：51】【中國市場】高盛據報加大在印度的投資力度 「中國資本市場尚未回暖、成交未恢復」

【10：52】【芯片大戰】台積電張忠謀告誡佩洛西：美國以為擲大錢可拓芯片產業太天真

【10：24】【中美貿易戰】橋水達里奧：中國在貿易戰中處領先地位惟兩國可避免軍事衝突 真正贏家是同時與中美打交道的人

【07：53】【減持美債】中國再減持美國國債 規模降至近13年低

====以下為2月15日美股市況====

美1月零售數據升幅超預期，投資者擔憂通脹高企，長債息升破3.8厘，美股反覆拉鋸，尾市轉升。截至今晨5時，美滙指數升0.62%，報103.87；10年期債息報3.801厘，升0.04厘。美股反覆向好，道指曾跌256點，收市升38點，報34128點；標指升11點，收報4147點；納指亦升110點或0.92%，報12070點。

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1月零售銷售按月升3%，升幅多於預期2%，前值為跌1.1%，為2021年3月以來最大升幅。1月核心零售銷售按月升2.3%，同樣遠高於預期0.9%。

全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國2月NAHB房產市場指數超預期，由1月的35升至42，市場預期為37。

德銀轉軚，調高對聯儲局本輪加息周期的利率頂峰預測，由5.1厘升至5.6厘。鑒於數據反映美國通脹持續高企，德銀因此改變對6月及7月儲局議息會議決策的預測，由原先估計不加息，調整為分別加息0.25厘。

歐股收市升0.42%，巴克萊（Barclays）全年純利跌19%，股價挫7.9%。

英國1月CPI按年升幅放緩0.4個百分點至10.1%，低於市場預期的10.3%，核心CPI按年升幅回落0.5百分點至5.8%，也低於預期的6.2%。

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即市走勢︰

【22：48】【儲局官員】哈克：大手加息日子已經過去 目前利率正接近限制性水平

【22：20】【儲局官員】洛根：貨幣政策做太少將令通脹重臨 不排除暫停加息後重新提高利率

【22：01】【美國通脹】景順：股市在通脹見頂後2至3年表現理想 回吐可視買入良機

【21：59】【美國經濟數據】美零售勁 1月零售銷售按月升3% 30年定息按揭升至6.39厘

【20：09】【耀才事件】中證監回應：仍允許存量境內投資者開展交易 富途老虎證券盤前急升

【17：07】【芯片大戰】ASML聲稱有中國前員工盜用芯片技術數據

【16：21】【英國通脹】英國1月CPI按年升幅放緩至10.1%、低於預期 零售物價指數維持升13.4%

【16：10】【業績｜Gucci母企】開雲去年第四季收入跌2% Gucci增長熄火

【16：00】【美股IPO】美國連登Reddit傳下半年重啟上市

【12：41】【TSLA】馬斯克去年向慈善機構捐出價值約148億元Tesla股份

【12：08】道指期貨跌98點，報34023點，標指期貨跌16點，報4129點，納指期貨跌68點或0.5%，報12562點。

【10：58】【股神巴菲特】巴郡罕有「短炒」台積電、單季減持近9成持股 改為增持蘋果

【06：39】【儲局官員】儲局鴿派損失主將 副主席布雷納德轉任白宮經濟顧問

====以下為2月14日美股市況====

美國最新通脹數據超出市場預期，加上有聯儲局官員發表鷹派言論，長債息撲3.8厘 ，美股如坐過山車，道指受壓曾挫418點後跌幅收窄，納指則轉穩。截至今晨5時（即收市），道指跌156點，報34089點；標指跌1點，報4136點；納指則升68點或0.57%，報11960點。

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美國1月CPI數據升幅超市場預期，按年升6.4%，較市場預期6.2%為高，核心CPI亦按年升5.6%，略高於市場預期。掉期市場最新顯示，美國6月加息0.25厘的機率接近一半。。

儲局官員續釋鷹派言論。達拉斯聯儲銀行總裁洛根（Lorie Logan）預計聯儲局將逐步加息，直至有讓人信服的跡象表明通脹下滑 ； 儲局既不應當被局限在利率峰值，也不應當被確切的利率路徑所束縛。須為加息持續時間超過現時預期做好準備，借貸成本最終可能需要高於目前的普遍預期。

里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）指出，要實現通脹目標還需要一段時間，若通脹率持續高於目標，可能不得不採取更多行動。

費城聯邦儲備銀行行長哈克（Patrick Harker）則表示，儲局還沒有結束加息周期，但可能已經接近了。預測今年核心通脹率在3.5%左右；2024年為2.5%；2025年將回到2%的目標。GDP增長將是溫和的，但他本人預測美國經濟不會出現衰退。

哈克指幾乎沒有證據表明美國就業市場嚴重下滑，估計今年的失業率將升至略高於4%的水平。

美國財長耶倫（Janet Yellen）再次警告，國會與白宮若未能採取行動提高國債上限，美國很可能發生經濟大災難。一旦美國政府出現債務違約，長遠將增加借貸成本，窒礙未來的公共投資，私人借貸成本也會上升，信貸市場可能出現災難性後果。

歐元區第四季GDP預估按年升1.9%，符合市場預期。英國截至12月的3個月失業率為3.7%，同樣符合市場預期。港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：35】印度總理辦公室：印度航空公司將從空中巴士購買250架飛機，包括210架單通道A320Neos機型和40架寬體A350機型。

【01：04】市場消息：FTX聯合創始人將於2月16日，就修改後的保釋條款參加聽證會。

【00：40】歐股收市個別發展，德國DAX30指數跌0.11%，英國富時100指數升0.08%，法國CAC40指數升0.07%，泛歐STOXX 600指數升0.08%。

【00：31】美股沖高回落，道指跌1%，納指跌約0.7%，標普500指數跌約0.8%。

【00：31】市場消息：印度政府表示，總理莫迪邀請波音（美：BA）及其他美國公司利用在印度發展的機會。

【00：10】市場消息：微軟（美：MSFT）將在2月21日舉行的非公開聽證會上，在歐盟和各國反壟斷官員面前，為其對動視暴雪（美：ATVI）的690億美元收購作最後努力

【22：55】【日圓走勢】每百日圓兌港元見5.89算 日本政府提名植田和男為下任日本央行行長、料任內結束超寬鬆貨幣政策

【21：30】【美國經濟數據】美國1月CPI按年升6.4% 高過市場預期

【21：50】【美股業績】可口可樂上季業績符預期 料今年盈利增長4%至5%

【20：55】【TSLA】有Tesla員工計劃發起工會行動 斥「厭倦被當作機械人」、部份人工作時不敢去廁所

【19：22】【儲局官員】儲局副主席布雷納德獲提名轉任白宮經濟顧問

【19：05】【富途FUTU】富途推美股夜盤服務 24小時無間斷買賣美股

【18：45】【大行看法】高盛資管：對環球股市表現正面 看好四大主題

【18：11】【大戶動向】對沖基金橋水上季增持多隻金融股 索羅斯狂掃Tesla 一文看清大戶投資動向

【18：01】【加人工】UNIQLO及GU香港宣布加薪、最多加24% 9月起法定假期增至17日

【17：39】【紐元定存】紐元短存息最高15厘 花旗料新西蘭央行下周加息0.5厘

【17：01】【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資料日本央行第四季加息 日圓屆時或升至120、兌港元見6.5算

【16：41】金管局再出手捍衛聯匯 日銀總裁提名已成定局

【13：10】【投資銀行】德銀員工據報向中小企不當銷售衍生品牟暴利

【12：01】道指期貨跌25點，報34243點，標指期貨跌3點，報4143點，納指期貨跌16點或0.1%，報12524點。

【11：17】【大行看法】摩通策略師建議投資者棄股轉債 指經濟衰退尚未在股市反映

【11：13】【美股焦點】沃爾瑪將關閉三個技術中心 技術員工每周至少兩天在辦公室工作

【11：08】【大行看法】貝萊德調低日股評級至減持 日本央行將改變超寬鬆貨幣政策、推高全球資產收益率

【10：17】【加密貨幣】幣安在過去24小時淨流出約8.3億美元 創去年11月以來最大單日淨流出量

【10：11】【日圓走勢】日本政府提名植田和男為下任日本央行行長、每百日圓兌港元徘徊5.9算 料任內結束超寬鬆貨幣政策

【08：37】【美股焦點】亞馬遜Zoox無人駕車的士通過正式路試 CEO：暫無商業化時間表

【06：30】【美國勞工緊張】拆解美科企裁員幾萬人 消失於就業報告之謎

====以下為2月13日美股市況====

市場觀望美國今晚公布通脹數據，但有聯儲局官員率先看好經濟前景，認為美國經濟軟着陸機會正逐漸升溫，加上中美緊張關係紓緩，美股反覆向好。

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道指尾段升幅擴大，收市漲376點，報34245點；標指彈1.1%，報4137點；納指升1.5%，報11891點；反映中國概念股表現的金龍指數升2.6%。

華府似有意修復與北京關係，拜登政府官員正在降低氣球事件對美國國家安全威脅的警告，國安委發言人John Kirby表示，中國的氣球對情報行動貢獻「有限」，這個表態與前幾天的嚴厲措辭形成強烈反差，彭博引述消息指，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）考慮與中方官員在本周後期的國際安全會議上會晤。

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，美國通脹正在放緩，但儲局需要繼續加息，令利率達到足夠高的水平，從而使通脹率回落至2%的目標。她表示，非常強勁的勞動力市場以及溫和的通脹，意味着美國經濟仍有可能軟着陸。

美國費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）表示，聯儲局控制住通脹而不引發經濟衰退的可能性正在上升，但關鍵利率必需要升至5厘以上，並保持高企以確保價格壓力緩解。

本周重頭戲除周二公布的美國1月CPI數據，同日，日本政府將提交日央行行長人選提名。除CPI外，本周亦要關注美國PPI、零售銷售及樓市相關數據。日圓下跌約0.7%，每美元兌132.3日圓。

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重點新聞︰

【外圍一周前瞻】緊盯「超級星期二」 公布美國CPI+日央行行長人選 瑞信料未來3月個月日圓滙價見125

即市走勢︰

【22：29】【儲局官員】鮑曼：勞動力市場強勁 經濟軟著陸不容易實現

【21：52】【加密貨幣】美國證交會擬起訴幣安穩定幣「BUSD」發行商Paxos Paxos：停發BUSD、幣安：將放棄使用（第三版）

【20：25】【電商股｜業績】叮咚買菜首錄季度盈利 盤前飆8%

【19：38】【歐洲經濟】歐盟下調今明通脹預測、料今年歐元區通脹為5.6% 估經濟可避開技術性衰退

【18：21】【銀行業績】星展香港去年純利增長19%至82億元 料今年本港貸款增幅單位數

【17：45】【券商攻港】老虎證券推出香港交易平台「Tiger Trade」 、推免佣免平台費優惠 早前遭中證監點名

【17：10】【大行報告｜HSBC】大摩料滙豐2022年稅前少賺8%、末期息1.65元 渣打稅前料多賺42%

【17：00】【狙擊Adani】印度國營保險公司LIC或審視阿達尼集團持股

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【16：35】【美元定存】港銀1年美元定存息最高4.7厘 滙豐今年首次減定存息

【16：08】【智能手機】郭明錤：近所有Android品牌面對高庫存風險 至少未來6至9個月出貨恐按年倒退

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【14：48】【國產ChatGPT】曾為美團「二號人物」王慧文揚言進軍人工智能領域 出資組公司招人才

【13：03】【日本機票】國泰航空宣布再取消2月3日至3月30日多班往返日本航班 3.31恢復往返名古屋航班

【12：58】【日本機票】香港快運HK Express再取消3月3日至30日多班往返香港及日本航班

【12：29】【狙擊Adani】星展CEO：對阿達尼集團有約9.8億美元敞口

【12：02】道指期貨跌117點，報33778點，標指期貨跌17點，報4082點，納指期貨跌59點或近0.5%，報12286點。

【11：06】【投行裁員】高盛CEO據報稱裁員動作太慢、應憑直覺早點裁員

【08：38】【儲局官員】哈克：美國實現軟著陸機會上升 支持再加息兩次、各25個基點

【07：30】美股上周五個別發展，美國加息憂慮持續，市場對終端利率（Terminal Rate）預期上移，甚至預期會再加息多於兩次，10年期債息亦升穿3.7厘。道指上周五升169點，報33869點；標指升8點，報4090點；納指則跌71點或0.61%，報11718點。

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責任編輯︰梁浩碩



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