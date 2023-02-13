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【財政預算案2023】畢馬威中國籲派5000元消費券、惟部分金額需用於指定行業　料財赤高達1209億元　

宏觀解讀 13:36 2023/02/13

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【財政預算案】畢馬威中國籲派5000元消費券、惟部分金額需用於指定行業　料財赤高達1209億元　

財政預算案下周三（22日）揭曉，畢馬威中國預計，港府於2022/23財年將錄得1,209億元赤字，較早前港府預計563億元赤字增近一倍，截至3月底財政儲備將跌至8,362億元，相等於12個月政府經常性開支。

畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗指，最近地皮流標事件顯示土地交投清淡，預計年內土地相關收或會較原先估算少350億元，印花稅收入比原先估計少400億元，惟隨中港邊境重開，在前景明朗下，認爲推出紓困措施而出現短期赤字，也屬可接受。

本輪消費券料推高GDP約0.7個百分點

畢馬威中國指，參考過往經驗，消費券有助社會復甦，建議向18至69歲永久性居民及新來港人士派發5,000元電子消費券，惟部分措施需作出優化，其中一部分消費券需用於指定行業，如餐飲、旅遊及消閒娛樂，70歲以上香港居民可透過高齡津貼收取5,000元現金。

畢馬威中國稅務合夥人何家輝解釋，餐飲、旅遊及消閒娛樂等行業完全復甦需一年半至兩年時間，需要本地消費作支持。他又預測，本輪派發消費券對GDP有0.7個百分點的提振作用，涉及開支約330億元。

另外，該行建議，為合資格人士提供利得稅、薪俸稅、個人入息課稅寬減，每宗個案以20,000元為上限；以及向住戶和非住戶提供差餉寬減。

建議縮短人才轉永居年期

港府早前推「搶人才」計劃，梁愛麗表示，為令優質人才入境計劃、高端人才通行證計劃和稅收優惠更具吸引力，建議港府縮短相關計劃申請人取得香港永久居留權的年限，由現時7年縮短至4年；另外可﻿就重點企業向香港人才提供的股份獎勵豁免薪俸稅，以吸引人才。

針對「你好，香港！」宣傳活動，該行建議，為由2023-24年度内新受雇的旅遊業從業員提供為期3個月、每月3,000元的工作津貼；擴大旅遊業額外支援計劃，向每間合資格持牌旅行代理商提供一次過現金津貼。

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記者：伍鍵文

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