【NBA】美小球迷驚覺鄰位係LBJ 網民：「父母有錢真好」（有片）

美國NBA球星勒邦占士（LeBron James, 簡稱LBJ）近日打破得分紀錄，成為史上得分王。他近日因傷未有上陣，但仍到場支持隊友。一名場邊座位小球迷在觀賽期間，突然驚覺鄰座便是LBJ，不禁掩口驚訝難掩訝異。

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湖人（Los Angeles Lakers）上周六（11日）作客勇士（Golden State Warriors），在LBJ因傷缺陣下，仍打敗季候賽資格競爭對手之一。LBJ雖未有上場，但仍親身到勇士主場，支持球隊與隊友。

湖人後備席旁有兩個觀眾座位，兩名小朋友就坐近距離欣賞賽事。小女球迷Gaia一旁的位置一度空置，姍姍來遲的LBJ在開賽後才抵達，Gaia眼見一代球星就坐在身旁，不禁興奮掩面。

Gaia受訪時大讚LBJ，稱籃球史上最偉大球員就坐在自己身旁。不過，Gaia亦透露自己被告知不能打擾球員，因此在場邊時亦未與LBJ對話。賽後，Gaia順利與LBJ合照。

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This young fan's reaction to sitting next to LeBron 🤣❤️ pic.twitter.com/z2Jpk1aerk — NBA (@NBA) February 12, 2023

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Gaia透露，早於3個月前已買好門票，希望目睹LBJ打破得分紀錄。雖然LBJ此前已成為NBA得分王，當日比賽亦無落場，Gaia想要的場面均未上演，但她稱會好好記住當晚的經歷。

不少網民亦大讚Gaia的可愛反應，指自己若在場反應會是一樣。亦有網民直指，Gaia父母應該「非富則貴」，否則難以負擔昂貴的場邊門票。

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責任編輯：吳漢培