【NBA】美小球迷驚覺鄰位係LBJ 網民：「父母有錢真好」（有片）

美國NBA球星勒邦占士(LeBron James, 簡稱LBJ)近日打破得分紀錄,成為史上得分王。他近日因傷未有上陣,但仍到場支持隊友。一名場邊座位小球迷在觀賽期間,突然驚覺鄰座便是LBJ,不禁掩口驚訝難掩訝異。

湖人(Los Angeles Lakers)上周六(11日)作客勇士(Golden State Warriors),在LBJ因傷缺陣下,仍打敗季候賽資格競爭對手之一。LBJ雖未有上場,但仍親身到勇士主場,支持球隊與隊友。

湖人後備席旁有兩個觀眾座位,兩名小朋友就坐近距離欣賞賽事。小女球迷Gaia一旁的位置一度空置,姍姍來遲的LBJ在開賽後才抵達,Gaia眼見一代球星就坐在身旁,不禁興奮掩面。

Gaia受訪時大讚LBJ,稱籃球史上最偉大球員就坐在自己身旁。不過,Gaia亦透露自己被告知不能打擾球員,因此在場邊時亦未與LBJ對話。賽後,Gaia順利與LBJ合照。

This young fan's reaction to sitting next to LeBron 🤣❤️ pic.twitter.com/z2Jpk1aerk