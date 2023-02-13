【ChatGPT寫情信】用ChatGPT迎情人節？　防毒軟件商實測：65%人更喜歡AI寫情信

自聊天AI ChatGPT興起之後，就連情人節都可能大派用場。防毒軟件商McAfee近日發表研究報告指出，其研究人員要求ChatGPT以1952年的情詩「I Carry Your Heart With Me」作創作藍本寫情信，結果69%受訪者無法分辨那是由AI寫的情信，甚至有65%人表示更喜歡AI創作版本。

McAfee在今年1月27日至2月1日，向全球9個國家包括美、英、法國及日本等共5,000名18歲以上人士進行調查，了解AI及互聯網對談戀愛及交友等作出的改變。儘管AI已發展到代人類寫信也不易被察覺，然而該研究亦有49%人表示，如果發現情信是由AI代筆，他們會覺得被冒犯。

另外，隨著網上交友、用App找約會對象愈趨普及，McAfee研究亦提到，有66%人表示曾在社交媒體上突然被聯絡並與陌生人進行交談。惟現時要區分真實和假資訊愈趨困難，一些正尋找戀人的用戶通常更容易受騙，網絡犯罪分子同時會利用其弱點套取個人資料及騙取金錢。其中51%人聲稱，他們或他們認識的人曾被網絡犯罪分子，訪過網絡釣魚攻擊。

研究又指，31%人計劃或已經使用AI來提升他們在約會、交友App上的知名度，反映AI已滲入網上交友世界，掀起新一輪網絡安全隱憂。

責任編輯：張寶燕

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：