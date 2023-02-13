  • 26°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 15:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT寫情信】用ChatGPT迎情人節？　防毒軟件商實測：65%人更喜歡AI寫情信

科技 14:36 2023/02/13

分享：

分享：

自聊天AI ChatGPT興起之後，就連情人節都可能大派用場。防毒軟件商McAfee近日發表研究報告指出，其研究人員要求ChatGPT以1952年的情詩「I Carry Your Heart With Me」作創作藍本寫情信，結果69%受訪者無法分辨那是由AI寫的情信，甚至有65%人表示更喜歡AI創作版本。

McAfee在今年1月27日至2月1日，向全球9個國家包括美、英、法國及日本等共5,000名18歲以上人士進行調查，了解AI及互聯網對談戀愛及交友等作出的改變。儘管AI已發展到代人類寫信也不易被察覺，然而該研究亦有49%人表示，如果發現情信是由AI代筆，他們會覺得被冒犯。

另外，隨著網上交友、用App找約會對象愈趨普及，McAfee研究亦提到，有66%人表示曾在社交媒體上突然被聯絡並與陌生人進行交談。惟現時要區分真實和假資訊愈趨困難，一些正尋找戀人的用戶通常更容易受騙，網絡犯罪分子同時會利用其弱點套取個人資料及騙取金錢。其中51%人聲稱，他們或他們認識的人曾被網絡犯罪分子，訪過網絡釣魚攻擊。

研究又指，31%人計劃或已經使用AI來提升他們在約會、交友App上的知名度，反映AI已滲入網上交友世界，掀起新一輪網絡安全隱憂。

責任編輯：張寶燕

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機

 

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
2023/02/10
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
【ChatGPT AI戰】未整合ChatGPT技術也受惠　Bing App下載量飆升10倍
2023/02/10
【ChatGPT AI戰】未整合ChatGPT技術也受惠　Bing App下載量飆升10倍
【AI防惡搞】日本迴轉壽司店新對策　用AI監控迴轉帶
今日
【AI防惡搞】日本迴轉壽司店新對策　用AI監控迴轉帶
【旗艦機對決】iPhone 14 Pro VS 三星Galaxy S23 Ultra CPU效能　中外評估各有不同
2023/02/10
【旗艦機對決】iPhone 14 Pro VS 三星Galaxy S23 Ultra CPU效能　中外評估各有不同

你可能感興趣

【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
13:51 2023/02/10
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
【ChatGPT AI戰】未整合ChatGPT技術也受惠　Bing App下載量飆升10倍
14:51 2023/02/10
【ChatGPT AI戰】未整合ChatGPT技術也受惠　Bing App下載量飆升10倍
【AI防惡搞】日本迴轉壽司店新對策　用AI監控迴轉帶
今日 11:48
【AI防惡搞】日本迴轉壽司店新對策　用AI監控迴轉帶
網絡保安 網絡熱話 軟件 人工智能 情人節

下一篇文章

【AI防惡搞】日本迴轉壽司店新對策　用AI監控迴轉帶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【旗艦機對決】iPhone 14 Pro VS 三星Galaxy S23 Ultra CPU效能　中外評估各有不同
【旗艦機對決】iPhone 14 Pro VS 三星Galaxy S23 Ultra CPU效能　中外評估各有不同
【科技一周回顧】Microsoft、Google AI競賽新序幕　Samsung公布Galaxy S23系列香港上市日期及售價
【科技一周回顧】Microsoft、Google AI競賽新序幕　Samsung公布Galaxy S23系列香港上市日期及售價
【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活
【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活
【迎戰ChatGPT AI】Google聊天AI Bard答錯問題　發言人：突顯審慎測試重要
【迎戰ChatGPT AI】Google聊天AI Bard答錯問題　發言人：突顯審慎測試重要
【ChatGPT AI戰】未整合ChatGPT技術也受惠　Bing App下載量飆升10倍
【ChatGPT AI戰】未整合ChatGPT技術也受惠　Bing App下載量飆升10倍
【AI防惡搞】日本迴轉壽司店新對策　用AI監控迴轉帶
【AI防惡搞】日本迴轉壽司店新對策　用AI監控迴轉帶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款