【領展供股大行點睇】券商指領展供股是合理決定但時機不佳、後市睇3因素　多家券商調低評級及目標價（附目標價）

▲ 【領展供股大行點睇】券商指領展供股是合理決定但時機不佳、後市睇3因素 多家券商調低評級及目標價

領展 （00823） 歷史性向股東伸手，希望股東「犧牲」3年股息，進行領展首次供股。券商認為，領展收購新加坡項目後，供股是合理舉動，但時機並不佳，假設可換股債沒有兌換，供股將對每基金單位分派攤薄約10%，淨負債比率料回落至18%，每股資產淨值則攤薄6%，相信股價短線會受壓，部分券商更因領展股價上升空間有限而調低其評級。

花旗調低領展目標價10%至59.8元，以反映派息減少，同時因股價上升乏力，將領展評級由「買入」降至「中性」，預期當利率有可能於第二季後見頂，或會成領展潛在上升動力。

領展供股於3月底進行，花旗料對2023財年沒有影響，但對2024至2025年會有較大影響，假設節省的利息開支相當於3.7%，加上供股攤薄10%的效應，該行調低領展2024至2025年派息約9%至10%。

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高盛：領展供股後股價表現視乎3因素

高盛指，由於是次供股新發行的供股股份數目，未有超過總股本或市值逾50%，故在房託規則下，不用徵求股東同意，而且供股會以全包銷方式進行，「基於管理層早前稱對於負債比率低於30%感到舒適，故是次供股行動令市場相當意外」。

高盛分析本港地產股的供股行動，指地產股供股主要用作償還現有債務及減低利息支出，同時為未來增長及擴張做好準備，這與領展供股的目的相若，但供股後股價表現則視乎市場預期、未來盈利增長動力及併購可能性。

高盛調低領展評級至「中性」，以反映估值已屆合理水平，目標價降1%至68.9元，而撇除供股權的合理估值應為64.8元。

里昂：領展要重覆昔日資本回籠模式的難度或增

里昂指，供股雖會對派息造成10%攤薄，但併購具增長潛力的資產可降低股息攤薄效應，該行調升2023至2025財年盈利預期0.9%至21%，以反映供股及收購新加坡資產的行動，並調升目標價10.1%至62元，但基於股價上升空間有間，故降低領展評級，由「跑贏大市」降至「跑輸大市」。

「雖然領展收購新加坡資產後作出供股是明智的舉動，但在現時借貸成本達5厘，高於領展2022年股息率4.9厘及新加坡資產回報率4.9厘，一般來說基金單位持有人在非牛市下不會感到滿意，故此刻供股並非一個好時機。」

里昂指，領展宣布供股同時，推出3.0戰略，但面對高息、經濟弱及併購不便宜的環境下，領展要重覆昔日資本回籠模式的難度或會增加，而且高息環境下，出售資產的溢價也會減低。

瑞銀關注新世界高負債

摩根士丹利稱，若未來收購的項回報率高於3厘，可助提升每基金單位分派，維持「與市場同步」評級。

領展股價自去年11月以來反彈逾30%，瑞銀稱，供股會導致領展股價短線受壓，該行同時關注淨負債比率達至74%的新世界發展 （00017） ，相信低負債比率或淨現金的發展商股短線會跑贏，如新地 （00016） 、長實 （0113） 等。

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編輯：陳韻妍