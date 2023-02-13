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【狙擊Adani】星展CEO：對阿達尼集團有約9.8億美元敞口

股市 12:29 2023/02/13

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【狙擊Adani】星展CEO：對阿達尼集團有約9.8億美元敞口

印度富豪Gautam Adani旗下阿達尼集團（Adani Group）近期遭美資沽空機構狙擊，星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）今在該行業績發布會上表示，星展對阿達尼集團有大約13億新加坡元（折合約9.8億美元）的敞口，其中10億新加坡元來自一家水泥公司的收購融資，其餘3億新加坡元來自其他的阿達尼公司。

高博德表示，該行對阿達尼的配股事宜沒有敞口，並補充指該行有堅實的現金流，只要現金流做好隔離，他並不擔心對阿達尼集團的敞口。

阿達尼集團此前曾表示與全球銀行業有深厚關係，稱其投資組合公司已顯示出成功的銀團交易，並舉例稱它以105億美元收購Holcim Ltd.的印度水泥業務等交易。

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編輯：胡學能

經濟 星展銀行 銀行 美元 新加坡 配股 新加坡元
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