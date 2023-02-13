西班牙數十萬人上街抗議 要求改善公共醫療系統

西班牙馬德里周末有大型示威，要求改善公共醫療系統。西班牙一直被批評醫療設施及人手不足，參與是次示威醫護人員批評，政府削減醫護人員薪金。馬德里政府官員表示，當局未有偏幫私立醫療機構。

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馬德里政府自新冠疫情爆發後，一直被批評醫療設施及醫護人手不足。當地周日（12日）有大批民眾上街抗議，並要求當局改善公共醫療系統。發起示威的衛生工作者協會指有近100萬人參加，但馬德里政府發言人則指有25萬人。

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示威民眾聚集在市中心的西貝萊斯廣場（Plaza Cibeles），高呼口號並揮舞旗幟。現年61歲的健康中心護士長Lilian Ramis表示，馬德里政府不但無為醫護加薪，更削減了他們的工資。醫護工作不堪重負，未能得到任何支援，正處於崩潰邊緣。

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衛生工作者協會指，現屆政府雖然取得最高人均收入成就，但在基層健康服務方面的人均開支卻是全國最少。馬德里政府在醫療保健上的開銷，一半皆用於私盈機構。導致患者等候時間延長，醫護過度疲累等問題。

西班牙大部分地區將在今年5月舉行地方選舉，立場右傾的馬德里自治區主席Isabel Díaz Ayuso則指，示威活動是左翼對手為增加政治利益而促成。她否認政府偏幫私營醫療機構，上周六（11日）在Twitter上表示，所有人都相信公共醫療系統。

責任編輯：李俊儀