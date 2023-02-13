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【香港券商】證券業協會：約7成券商2022年虧損

股市 11:44 2023/02/13

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香港證券業協會發布2023年資本市場問卷調查結果，逾7成受訪券商於2022年錄得虧損，21%形容為「嚴重虧損」。證券業協會主席、金融服務界議員李惟宏指，經營困難下，預計業界之間可能有收購合併，提升合規、營運成本效率，並繼續向資產管理升級轉型。

協會於今年1月下旬向旗下券商會員，詢問最新業務情況，最終收回194份。

調查亦指出，61%券商不考慮增聘人手，若增聘人手會增加前線銷售、財富管理人員為主。加薪幅度方面，34%會員預計今年加薪3%至5%，25%加薪不多於3%，32%料維持薪酬不變。

李惟宏指，在佣金收入持續受壓、孖展監管收緊下，令券商擬向資產管理轉移，而且若跨境理財通開放予券商參與，可以帶來可觀收入。

相關文章：

【禁跨境炒股】耀才證券2.16暫停內地客戶口、股價跌逾13%　多家中資券商傳停內地居民開戶　招商中信稱未受影響

【證監監管】李惟宏去信證監會反映期貨新指引過緊　業界促不改動「追孖展」要求

記者：麥德銘

港股 跨境理財通 財富及資產管理 孖展
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