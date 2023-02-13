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【綠色債券】港府發行首筆代幣化綠色債券集資8億元　指導價息率4.05厘

股市 11:29 2023/02/13

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【綠色債券】港府發行首筆代幣化綠色債券集資8億元　指導價息率4.05厘

彭博報道，隨著香港繼續推進可持續金融和數字資產的發展，香港政府已授權銀行安排代幣化綠色債券的首次發行，有關綠債以港元計價，預計發行規模為8億元，年期為一年，最終指導價息率為4.05厘。

香港政府計劃早前已與中國銀行 （03988） 、法國農業信貸銀行、高盛集團和滙豐 （00005） 進行了接洽，並已於周一投資者電話會議。知情人士稱，這些票據的實益權益將記錄在高盛提供的基於分布式分類賬技術（DLT）的數字資產平台上。

香港上月完成今年首批綠色債券發行，集資額達57.5億美元（約449.1億港元），為歷來規模最大。金管局指，港府發行的綠色債券分3種貨幣，包括離岸人民幣CNH、美元及歐元。

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【綠色債券】港府完成發行449億元綠債　歷來規模最大

編輯：姚卓然

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？ 恒指兩萬關能守住？

 

港股 虛擬貨幣 可持續發展 債券 香港金融管理局 綠色債券 集資 滙豐控股（00005） 中國銀行（03988）
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