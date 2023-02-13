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摩根大通傳與烏克蘭簽備忘錄 或創2355億私人資本重建

環球政治 11:15 2023/02/13

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俄羅斯與烏克蘭的戰爭仍未見曙光，基輔政府已著手準備重建。美國傳媒報稱，摩根大通（JP Morgan）上周與烏克蘭政府簽署備忘錄，成立200億至300億美元的私人資本，幫助烏克蘭戰後重建。

【烏克蘭戰爭】一周年 拜登將訪問烏鄰國波蘭 【下一頁】

美國霍士新聞（Fox News）引述消息人士報稱，摩根大通的銀行家上周與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及政府高官會晤，商討成立200億至300億美元（約1,570億至2,355億港元）私人資本。

知情人士更透露，雙方更商討成立由華爾街大行管理的銀行，在烏克蘭投資煉油廠﹑修建道路﹑橋樑及其他受俄烏戰爭損毀的基建。

據悉，摩根大通高層曾到訪基輔及其他烏克蘭城市，逃避俄軍轟炸及親身目睹俄國對當地的破壞，並在上周五（10日）與澤連斯基會面。消息人士指雙方仍在合作初步階段，細節可能會有變改。

【烏克蘭戰爭】俄軍料投入50萬兵力 10日內或攻頓巴斯 【下一頁】

摩根大通拒絕回應美國傳媒查詢，但有指預計在周一（13日）公布在烏克蘭的業務。澤連斯基及烏克蘭政府亦未有回應。

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）曾表示，俄烏戰爭是西方世界百年來的改變點，指西方應集體協助烏克蘭，獲取今次勝利及重建當地。戴蒙亦相信，吸引私人資本將是烏克蘭成功對抗俄羅斯入侵的關鍵之一。

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責任編輯：吳漢培

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