【不明飛行物體】美軍於密歇根再擊落 本月第四次

美軍擊落氣球事件仍未平息，北美防空司令部（NORAD）周日（12日）再於美國密歇根州擊落不明飛行物體，為本月内第四次。美方一直以謹慎態度來描述不明飛行物體，指它們的外形與中方被擊落的氣球並不相似，體積也明顯較小。

加拿大北部發現不明飛行物體 再遭美軍戰機擊落 【下一頁】

美媒指上周六（12日）晚，NORAD和美國北方司令部首次於蒙大拿州上空發現該不明物體，已派遣戰鬥機偵查。但當時沒有發現任何與雷達命中相關的物體。

但美國國防官員周日重新與雷達獲得聯繫，偵測到該不明飛行物體。官員認為不明飛行物體的路徑及高度，使人憂慮該物體對民用飛機構成威脅，因此總統拜登（Joe Biden）下令擊落。

美軍F-16戰機周日於休倫湖（Lake Huron）上空擊落該物體，為過去超過一周以來第四次在北美領空擊落不明物體。

美方官員一直以謹慎態度描述不明飛行物體，美國國家安全委員會發言人指，美軍最近幾日擊落的不明物體與中方被擊落的氣球並不十分相似，體積也較氣球小得多。

美軍擊落阿拉斯加上空不明物體 未知來源 【下一頁】

因此美方要在調查不明物體碎片後，才能確定不明物體的詳細特徵。

NORAD司令兼美軍北方司令部司令范赫克（Glen VanHerck）表示，美軍沒有將過去幾日擊落的三個不明飛行物體描述為氣球，是有特定原因。

他指美軍無法作出分類，認為這些不明飛行物體可能是結構内的氣態氣球，也可能是某種推進系統。美軍也無法證實不明物體的原產國。

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責任編輯：鄭錦玲