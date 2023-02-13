  • 24°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir一周前瞻及異動股】商湯、國藥控股、中聯重科（立即收看）

股市 12:28 2023/02/13

分享：

分享：

《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股買賣技巧，包括：商湯 （00020） 、國藥控股 （01099） 、中聯重科 （01157） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】商湯、國藥控股、中聯重科

立即收看：http://video.hket.com/video/3460200

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

《香港經濟日報集團》免責聲明 
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

責任編輯：霍耀堂

欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

相關文章

【石Sir午市閒談】今日推介基石藥業、康基醫療 　並分析受壓股滙豐控股
2023/02/03
【石Sir午市閒談】今日推介基石藥業、康基醫療 　並分析受壓股滙豐控股
【石Sir午市閒談】今日推介時代天使、農夫山泉 　並分析受壓股領展房產基金
2023/02/07
【石Sir午市閒談】今日推介時代天使、農夫山泉 　並分析受壓股領展房產基金
【石Sir午市閒談】今日推介聯想集團、中遠海控 　並分析受壓股吉利汽車
2023/02/08
【石Sir午市閒談】今日推介聯想集團、中遠海控 　並分析受壓股吉利汽車
【石Sir午市閒談】今日推介龍源電力、澳優 　並分析受壓股網易
2023/02/09
【石Sir午市閒談】今日推介龍源電力、澳優 　並分析受壓股網易
【石Sir午市閒談】今日推介華潤電力、百勝中國 　並分析受壓股港燈
2023/02/10
【石Sir午市閒談】今日推介華潤電力、百勝中國 　並分析受壓股港燈

你可能感興趣

【石Sir午市閒談】今日推介基石藥業、康基醫療 　並分析受壓股滙豐控股
12:30 2023/02/03
【石Sir午市閒談】今日推介基石藥業、康基醫療 　並分析受壓股滙豐控股
【石Sir午市閒談】今日推介時代天使、農夫山泉 　並分析受壓股領展房產基金
12:30 2023/02/07
【石Sir午市閒談】今日推介時代天使、農夫山泉 　並分析受壓股領展房產基金
【石Sir午市閒談】今日推介聯想集團、中遠海控 　並分析受壓股吉利汽車
12:30 2023/02/08
【石Sir午市閒談】今日推介聯想集團、中遠海控 　並分析受壓股吉利汽車

最新專欄文章 更多

【石Sir一周前瞻及異動股】永利澳門、京城機電股份、華電國際電力（立即收看）
2023/02/06
【石Sir一周前瞻及異動股】永利澳門、京城機電股份、華電國際電力（立即收看）
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際（立即收看）
2023/01/30
【石Sir一周前瞻及異動股】華潤電力、恒生銀行、中國軟件國際（立即收看）
【石Sir一周前瞻及異動股】聯想集團、恒基地產、創科實業（立即收看）
2023/01/16
【石Sir一周前瞻及異動股】聯想集團、恒基地產、創科實業（立即收看）
【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴（立即收看）
2023/01/09
【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴（立即收看）
【石Sir一周前瞻及異動股】農夫山泉、海信家電、中國電力（立即收看）
2023/01/03
【石Sir一周前瞻及異動股】農夫山泉、海信家電、中國電力（立即收看）
石鏡泉 商湯－W（00020） 中聯重科（01157） 國藥控股（01099） 異動股 經濟 投資推介 個股分析 宏觀分析 市場動向
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【狙擊Adani】星展CEO：對阿達尼集團有約9.8億美元敞口

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌117點、納指期貨跌近0.5%　本周焦點美國CPI+日央行行長人選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】領展挫逾12%　地產股跟跌、新世界跌7%　耀才跌逾一成　恒指午後初段跌約100點（不斷更新）
【港股市況】領展挫逾12%　地產股跟跌、新世界跌7%　耀才跌逾一成　恒指午後初段跌約100點（不斷更新）
【騰訊700】7000萬人力捧《黎明覺醒》重來　騰訊今次有「生機」
【騰訊700】7000萬人力捧《黎明覺醒》重來　騰訊今次有「生機」
【美國CPI】美國周二公布CPI　首次每年調整CPI權重　租金權重上升最多
【美國CPI】美國周二公布CPI　首次每年調整CPI權重　租金權重上升最多
【領展供股】領展史上首供股　散戶將有5大選擇？　記低5個重要日子！
【領展供股】領展史上首供股　散戶將有5大選擇？　記低5個重要日子！
【外圍一周前瞻】緊盯「超級星期二」　公布美國CPI+日央行行長人選　瑞信料未來3月個月日圓滙價見125
【外圍一周前瞻】緊盯「超級星期二」　公布美國CPI+日央行行長人選　瑞信料未來3月個月日圓滙價見125
【領展823】領展裂口低開15%　折讓三成供股集資188億元　「五供一」供股價44.2元　王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）
【領展823】領展裂口低開15%　折讓三成供股集資188億元　「五供一」供股價44.2元　王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款