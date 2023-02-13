【AI防惡搞】日本迴轉壽司店新對策　用AI監控迴轉帶

▲ 惡搞迴轉壽司店的影響遍及日本各大型連鎖迴轉壽司企業，近日有連鎖迴轉壽司品牌引入AI系純助監控營運狀況。（法新社資料平台）

早前在網絡上接連流傳在迴轉壽司店的惡搞影片， 內容包括張嘴狂舔公用豉油樽、用唾液沾黏茶杯、偷吃壽司、惡搞其他客人點的食物等，遍及日本各大型連鎖迴轉壽司企業均受影響。日本其中一大型迴轉壽司品牌「くら寿司」（藏壽司，Kura Sushi）近日宣布，將於3月上旬引入人工智能（AI）監控系統，以防惡作劇持續影響營運及生意。

くら寿司（藏壽司，Kura Sushi）將會在總部中央處理新系統運作，當新系統識別不自然動作如壽司蓋如果被掀開及放回兩次，總部就會收到警告，通知分店有關情況。而配合是次AI系統採用的監控鏡頭，就是在2021年底陸續引入，用作協助在疫市下提供「非接觸式服務」的硬件。其鏡頭會安裝在迴轉帶上方，監控壽司蓋是否被掀開，以及拿到餐桌上的數目。

除了藏壽司Kura Sushi，另一日本迴轉壽司品牌「はま寿司」Hama Sushi亦正考慮安裝監控鏡頭和感應器。受惡搞事件導致母企股價暴跌的壽司郎，就暫停提供迴轉壽司服務，改為人手送餐。

責任編輯：張寶燕

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