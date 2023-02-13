【本地地產股】新世界大插7%、恒地挫近半成　港府賣地增國安條款　政府有權取消資格及中止租約

▲ 【本地地產股】港府賣地增國安條款 政府有權取消資格及中止租約

本報報道，地政總署在去年開始在賣地及短期租約條款內加入國安法適用條文，政府有權因國安原因取消入標資格，更有權因國安考慮中止短期租約。

本地地產股大跌，新世界 （00017） 大插7.5%，報22.15元，恒地 （00012） 跌4.8%，均創一個月低。新地 （00016） 跌2.8%，長實 （01113） 跌1.2%。

賣地及招標增國安條款、政府可取消入標資格，即看【下一頁】

據發展局回應指，政府內部的《物料供應及採購規例》（《規例》）於2022年8月29日更新，加入維護國家安全法的相關要求，令指引更清晰，有關原則適用於所有種類及形式的政府採購，而地政總署隨後相應地把適用的條款加入所有賣地文件以及短期租約招標文件。

當局指，維護國家安全是整個香港社會的共同責任，遵紀守法人士不會受有關條款影響，並不擔心有關招標條款會影響投標意慾。

相關文章：

【太古地產】太古廣場全年續約租金減租18% 太古坊二座最新租用率56%、內地新春奢侈品銷售顯著回升（第二版）

【香港樓市】大摩調高今年樓價預測至反彈10%、看好3股增派息 本港地產股目標價平均升一成（附個股目標價）

【業績│地產股】恒隆地產午後插6% 去年基本純利減少4%至42億元 末期息維持0.6元

編輯：姚卓然