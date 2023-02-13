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【港股市況】領展供股挫逾一成 地產股跟跌、新世界跌逾8% 恒指跌逾百點（不斷更新）
領展 （00823） 上周五收市後公布供股，折讓三成供股集資188億元，「五供一」供股價44.2元，領展股價挫近15%，阿里巴巴 （09988） 跌近3%，美團 （03690） 跌2%，騰訊 （00700） 跌1%，恒指低開280點穿21000，開報20910點，科指跌1.7%，報4287點。
財經日誌︰
即市走勢︰
【10：00】【盈警︱九倉系】九置插逾3%創兩個月低 九倉及九置齊料去年業績盈轉虧 受累減值撥備及重估虧損增加
【09：56】美團 （03690） 早段轉升0.7%，小米 （01810） 升0.8%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，京東 （09618） 跌3%。
【09：49】領展 （00823） 最新跌逾12%，本港地產股跟跌，新世界 （00017） 跌8%，恒地 （00012） 跌半成，新地 （00016） 跌逾3%，信置 （00083） 、長實 （01113） 跌逾1%。
【09：47】港股早段跌幅略收窄至160點，報21029點，科指跌近0.5%，報4341點。
【09：43】【內房抽水】萬科曾跌3% 擬非公開發行11億A股 最多籌150億人幣
【09：33】【內房危機】新城發展挫7% 董事會副主席曲德君失聯 內媒：事涉供職萬達期間
【09：32】新東方在綫 （01797） 坐一成，低見54.45元。新東方在綫CFO尹強減持100萬股，涉資6159萬元。
【09：30】耀才 （01428） 股價跌一成，早段低見1.38元。
【跨境炒股】耀才證券2.16暫停內地客戶口 稱須待釐清相關法規
【09：24】【遊戲版號】騰訊再有份惟照跌1% 內地2月批出87款國產遊戲版號
【09：23】舜宇光學 （02382） 發盈警，股價今早低開逾2%。舜宇料全年純利介乎22.45億至24.94億元人民幣，按年減少50%至55%。
【09：21】領展 （00823） 挫近15%，阿里巴巴 （09988） 跌近3%，美團 （03690） 跌2%，騰訊 （00700） 跌1%，恒指低開280點穿21000，開報20910點，科指跌1.7%，報4287點。
【領展823】領展折讓三成供股集資188億元 「五供一」供股價44.2元 王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）
【解構│領展供股】領展823版圖由中港拓至全球 加息周期令舉債成本大增、變相削收購能力
【09：13】期指開報20940點，跌292點或1.4%。
【09：00】創美藥業 （02289） 開市前公布短暫停牌，以待刊發構成公司內幕消息的公告。
【08：10】【醫藥股】石藥就SYS6002與Corbus Pharmaceuticals訂立歐美多地獨家授權協議 收取750萬美元首期付款
【08：08】恒指黑期跌約238點，報20915點，道指期貨跌63點，報33832點。
【07：47】【吉利175】極氪發行1.39億股A股系列優先股、涉近51億元人幣 投資者包括寧德時代、越秀產業基金
【07：45】【領展供股】領展史上首供股 散戶將有5大選擇？ 記低5個重要日子！
【07：45】【Morning精點】美國周二公布CPI、首次每年調整權重 將軍澳私樓驚現「3字頭」近乎車位價
【07：45】港股ADR收報21033點，跌157點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報57.85元，較港收市價低0.15元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報381.41元，較港收市價低1.99元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.7元，較港收市價低2.4元或2.3%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美股上周五個別發展，美國加息憂慮持續，市場對終端利率（Terminal Rate）預期上移，甚至預期會再加息多於兩次，10年期債息亦升穿3.7厘。道指上周五升169點，報33869點；標指升8點，報4090點；納指則跌71點或0.61%，報11718點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期跌171點 中概股指數跌4% 百度美股低港3%（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩