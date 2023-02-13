【恒指夜期+ADR】夜期升70點　中概股指數升3%　滙豐ADR造好（不斷更新）

夜期回勇，升70點，報21246點；中概股指數升2.9%，報7749點，滙豐ADR造好，高港股收市價1.2%。市場仍等待美國CPI周二揭盅。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 149.22 +0.7% 騰訊ADR 387.93 +0.3% 滙豐ADR 58.46 +1.2% 阿里巴巴美股 103.04 -0.9%

北水再錄31.9億淨流入 連續兩日趁低吸納 買美團盈富沽港交所

大市周一午後拗腰收復不少失地，北水亦大舉出擊，全日錄31.9億元淨流入，為連續兩個交易日錄得逾30億淨流入。美團 （03690） 錄7.3億元淨流入，盈富基金 （02800） 及騰訊 （00700） 分別錄5.8及3.5億元淨流入；淨流出方面，港交所 （00388） 及工商銀行 （01398） 分別錄1.8及1.6億元淨流出。

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領展挫近13%、內地消費股造好 恒指跌26點、21000失而復得

領展 （00823） 上周五收市後公布供股，折讓三成供股集資188億元，「五供一」供股價44.2元，領展 （00823） 挫近13%，地產股跌，新世界 （00017） 跌逾6%，ATM個別發展，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 靠穩，分別升0.8%及0.1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%，內地消費股造好，恒指低開280點，開市後曾跌390點，低見20799點，其後跌幅收窄，尾市一度轉升。恒指全日跌26點，收報21164點，21000點失而復得，成交1120.7億元。科指相對跑贏，升0.3%，報4374點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 386.60 +0.8 +16 13 潤啤 60.85 +4.9 +7 35 李寧 73.95 +2.4 +6 38 滙豐 57.75 -0.4 -7 11 京東 207.40 -1.4 -8 -150 領展 54.75 -12.8 -27 16

大行報告︰

【領展供股大行點睇】券商指領展供股是合理決定但時機不佳、後市睇3因素 多家券商調低評級及目標價

財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：19】夜期升70點，報21246點

【18：30】夜期升29點，報21205點。

【16：10】領展 （00823） 挫近13%，地產股跌，新世界 （00017） 跌逾6%，ATM個別發展，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 靠穩，分別升0.8%及0.1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%，內地消費股造好，恒指全日跌26點，收報21164點，21000點失而復得，成交1120.7億元。科指相對跑贏，升0.3%，報4374點。

【16：00】恒指U盤前跌12點，報21177點。

【15：24】騰訊 （00700） 尾市升近1%，阿里巴巴 （09988） 升0.6%，美團 （03690） 升0.4%，恒指轉升7點，報21197點。

【15：18】港股尾市跌約50點，報21139點，科指升0.2%，報4373點。

【15：10】快手 （01024） 股價逆市升逾3%，高見63.45元，嗶哩嗶哩 （09626） 升逾2%，高見176.4元。

【14：54】吉利 （00175） 升0.3%，長汽 （02333） 升逾3%，比亞迪 （01211） 跌近0.1%，廣汽 （02238） 跌0.7%。

【14：39】內地消費股反彈，除啤酒股外，餐飲股呷哺呷哺 （00520） 升逾8%，海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 升逾4%。

【14：29】啤酒股逆市上升，其中潤啤 （00291） 升逾5%，百威亞太 （01876） 、青啤 （00168） 升逾2%。

【14：24】國泰 （00293） 逆市靠穩升0.1%。內航造好，國航 （00753） 升逾4%，南航 （01055） 升逾3%，東航 （00670） 升近3%。

【日本機票】國泰航空宣布再取消2月3日至3月30日多班往返日本航班 3.31恢復往返名古屋航班

【日本機票】香港快運HK Express再取消3月3日至30日多班往返香港及日本航班

【14：20】【美團3690】美團改善「大訂單」配送業務、騎手送1單收入等於平時4單 情人節投入600萬配送費補貼

【14：20】領展 （00823） 午後跌幅再擴大至14%，報54元，成交21.5億元。

【14：16】港股最新跌約100點，報21084點，跌106點，科指跌0.3%報4349點。

【13：27】恒指午後曾僅跌4點，高見21186點，最新報21169點，跌20點。

【石Sir一周前瞻及異動股】商湯、國藥控股、中聯重科

【13：20】大市跌幅收窄至約50點，報21139點，科指轉升近0.1%，報4366點。

【13：13】美團 （03690） 逆市反覆靠穩，午後升0.2%，騰訊 （00700） 轉升近0.1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%。

【13：09】百度 （09888） 午後升幅擴大，最新逆市升逾3%，高見144.9元。

【13：08】中聯重科 （01157） 逆市升逾11%，高見4.85元，成交1億元。

【13：05】新世界 （00017） 午後初段跌近7%，恒地 （00012） 跌逾4%，新地 （00016） 、信置 （00083） 跌逾2%，長實 （01113） 跌0.9%。

【13：00】恒指午後初段跌約101點，報21088點，科指跌近0.5%，報4342點。

【12：45】【領展供股】領展供股折讓幅度達三成 為何股價僅跌約10%？ 與三原因有關

【12：00】恒生指數半日跌99點，報21090點，21000點失而復得，成交606億元。科指跌0.5%，報4339點。領展 （00823） 挫逾12%，地產股向下，新世界 （00017） 跌近7%，恒地 （00012） 跌4%，耀才證券 （01428） 挫逾12%，新東方在綫 （01797） 跌逾19%。

【11：57】【異動股】新東方在綫瀉近兩成 執董兼CFO上周四減持100萬股

【11：45】【香港券商】證券業協會：約7成券商2022年虧損

【11：44】恒指中午收市前跌約125點，報21063點，科指跌0.7%，報4329點。

【11：31】內地股市半日向上，上證半日升0.5%，深證升0.7%，創業板指升0.6%。

【11：31】【綠色債券】港府據報授權銀行安排首筆代幣化綠色債券發行 料籌8億元

【11：26】新東方在綫 （01797） 曾挫逾2成，低見48.6元。

【11：15】新東方在綫 （01797） 跌幅擴至18%，跌穿50元關口，低49.8元，成交11.9億元。

【10：59】博駿教育 （01758） 逆市升1.5倍，破頂高見0.495元，成交157萬元。

【10：54】大市跌幅進一步收窄至約120點，高見21081點，科指跌0.7%，報4333點。

【10：36】恒指跌幅收窄至約150點，21039點，科指跌0.6%，報4335點。

【10：30】香港航天科技 （01725） 逆市再升近2%，高見11.08元。

【10：22】【手機設備股】丘鈦科技跌近3% 1月攝像頭模組銷售量按年跌逾56%

【10：21】手機孖寶下跌，舜宇 （02382） 跌3%，瑞聲 （02018） 跌逾4%。

【10：18】百度（098880）止跌回升，股價逆市升逾1%，高見142.4元。

【10：18】【本地地產股】新世界大插7%、恒地挫近半成 港府賣地增國安條款 政府有權取消資格及中止租約

【10：11】新東方在綫 （01797） 跌幅擴大至12%，低見53.3元。

【10：07】大市最新於21000點水平爭持，恒指跌217點，報20972點，科指跌近1%，報4319點。

【10：00】【盈警︱九倉系】九置插逾3%創兩個月低 九倉及九置齊料去年業績盈轉虧 受累減值撥備及重估虧損增加

【09：56】美團 （03690） 早段轉升0.7%，小米 （01810） 升0.8%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，京東 （09618） 跌3%。

【09：49】領展 （00823） 最新跌逾12%，本港地產股跟跌，新世界 （00017） 跌8%，恒地 （00012） 跌半成，新地 （00016） 跌逾3%，信置 （00083） 、長實 （01113） 跌逾1%。

【09：47】港股早段跌幅略收窄至160點，報21029點，科指跌近0.5%，報4341點。

【09：43】【內房抽水】萬科曾跌3% 擬非公開發行11億A股 最多籌150億人幣

【09：33】【內房危機】新城發展挫7% 董事會副主席曲德君失聯 內媒：事涉供職萬達期間

【09：32】新東方在綫 （01797） 坐一成，低見54.45元。新東方在綫CFO尹強減持100萬股，涉資6159萬元。

【09：30】耀才 （01428） 股價跌一成，早段低見1.38元。

【跨境炒股】耀才證券2.16暫停內地客戶口 稱須待釐清相關法規

【09：24】【遊戲版號】騰訊再有份惟照跌1% 內地2月批出87款國產遊戲版號

【09：23】舜宇光學 （02382） 發盈警，股價今早低開逾2%。舜宇料全年純利介乎22.45億至24.94億元人民幣，按年減少50%至55%。

【舜宇2382】舜宇發盈警 料按年少賺5成

【09：21】領展 （00823） 挫近15%，阿里巴巴 （09988） 跌近3%，美團 （03690） 跌2%，騰訊 （00700） 跌1%，恒指低開280點穿21000，開報20910點，科指跌1.7%，報4287點。

【領展823】領展折讓三成供股集資188億元 「五供一」供股價44.2元 王國龍：供股最公平、可預留資金投資新項目（第二版）

【解構│領展供股】領展823版圖由中港拓至全球 加息周期令舉債成本大增、變相削收購能力

【09：13】期指開報20940點，跌292點或1.4%。

【09：00】創美藥業 （02289） 開市前公布短暫停牌，以待刊發構成公司內幕消息的公告。

【08：10】【醫藥股】石藥就SYS6002與Corbus Pharmaceuticals訂立歐美多地獨家授權協議 收取750萬美元首期付款

【08：08】恒指黑期跌約238點，報20915點，道指期貨跌63點，報33832點。

【07：47】【吉利175】極氪發行1.39億股A系列優先股、涉近51億元人幣 投資者包括寧德時代、越秀產業基金

【07：45】【領展供股】領展史上首供股 散戶將有5大選擇？ 記低5個重要日子！

【07：45】【Morning精點】美國周二公布CPI、首次每年調整權重 將軍澳私樓驚現「3字頭」近乎車位價

【07：45】港股ADR收報21033點，跌157點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報57.85元，較港收市價低0.15元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報381.41元，較港收市價低1.99元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.7元，較港收市價低2.4元或2.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五個別發展，美國加息憂慮持續，市場對終端利率（Terminal Rate）預期上移，甚至預期會再加息多於兩次，10年期債息亦升穿3.7厘。道指上周五升169點，報33869點；標指升8點，報4090點；納指則跌71點或0.61%，報11718點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期跌171點 中概股指數跌4% 百度美股低港3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩