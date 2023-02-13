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【醫藥股】石藥就SYS6002與Corbus Pharmaceuticals訂立歐美多地獨家授權協議　收取750萬美元首期付款

股市 08:10 2023/02/13

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【醫藥股】石藥就SYS6002與Corbus Pharmaceuticals訂立歐美多地獨家授權協議　收取750萬美元首期付款

石藥 （01093） 宣佈， 旗下附屬公司石藥集團巨石生物製藥已與Corbus Pharmaceuticals就集團重組人源化抗Nectin-4抗體藥物偶聯物SYS6002在美國、歐盟國家、英國、加拿大、澳洲、冰島、列支敦士登、挪威及瑞士的開發及商業化訂立獨家授權協議。

根據該協議的條款，石藥巨石生物同意授予Corbus Pharmaceuticals在該地區開發及商業化該產品的獨家授權。石藥巨石生物將收取750萬美元的首付款，並有權收取最多1.3億美元的潛在開發及監管里程碑付款以及最多5.55億美元的潛在銷售里程碑付款。

石藥巨石生物亦有權按該產品在該地區的年度銷售淨額計算收取分層銷售提成。石藥巨石生物將保留該產品在全球其他市場的所有權利。

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編輯：姚卓然

石藥集團（01093） 港股 醫藥股
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